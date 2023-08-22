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6.8萬美元買好聲音導師轉身？ 潘瑋柏「椅子自轉」露餡

娛樂新聞組／綜合報導
潘瑋柏在新一季「中國好聲音」擔任導師，他手還放在腿上沒有按鈕，椅子就自動轉過去。 (取材自YouTube)
潘瑋柏在新一季「中國好聲音」擔任導師，他手還放在腿上沒有按鈕，椅子就自動轉過去。 (取材自YouTube)

天后李玟生前控訴「中國好聲音」賽制不公慘遭節目組惡整錄音檔曝光後，引發網友痛批，甚至有曾參加過節目的學員李嘉捷爆料，導師轉身是可以花錢買的，花50萬人民幣（約6萬8000美元）即可，前十名的位置也可以買。在最新一集的節目，就有網友質疑擔任導師的潘瑋柏沒有按鈕，為何椅子就自動轉過去，對於節目有黑幕的爆料，又增添了一些真實性。

這一季的「中國好聲音」最新一集中，擔任導師的潘瑋柏在面對學員的演唱時，唱到一半潘瑋柏椅上就被轉了過去，但是節目畫面中卻沒有出現他按鈕的動作，他的手還放在腿上。

椅子轉過去後，從潘瑋柏的表情明顯可見他驚愕了一下，還疑脫口說出「What？」的嘴型。

節目播出後，網友紛紛嘲諷「節目有鬼，椅子會自己轉」、「潘瑋柏是自己按的嗎？」、「潘帥被節目自動轉還what？，我快笑死了！」、「潘瑋柏人都傻了」、「感覺潘瑋柏自己都有點驚訝！」

另外，李玟錄音檔事件曝光後，歌手楊培安則號召眾人向中國廣電總局檢舉「好聲音」。

而被曝曾霸凌李玟的「好聲音」副導演柳驪在被肉搜、關閉抖音帳號後，又被挖出她疑另開社群帳號，並發文嗆網友「大號已經被你們罵封了，我也被休假了，已經到了鳥不拉屎的西北，你們還想怎麼樣。」

李玟 中國好聲音 抖音

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