草蜢澳門唱跳嗨爆 蔡一傑腳傷綁繃帶硬上後空翻
成軍已38年的「草蜢」蔡一智、蔡一傑和蘇志威三人，日前在澳門巡迴演唱會賣力跳唱，其中綵排不慎拗傷左腳的蔡一傑，負傷上陣照樣表演後空翻，獲全場掌聲。
「草蜢」在演唱會中三小時又跳又唱無間斷，蔡一傑更是表演後空翻。香港文匯報報導，臨近演唱會尾聲，蔡一傑才透露：「前一晚彩排跳舞不小心拗傷左腳，要用繃帶固定腳跟位置才能演出，不過現場太好氣氛，我根本都忘記受傷，觀眾的掌聲和歡呼聲，是最好的止痛藥。」
旁邊的蘇志威說：「我們3個都是超級運動員，少一點點損傷，一日應該可以復原，沒有問題。」
「草蜢」成軍已38年，蔡一傑感觸說：「一個歌手在樂壇38年已經不容易，何况是一隊組合，這條路一點也不容易行，大家要一直維繫好的關係和健康體魄。」之後唱出他們第一首主打歌「飛躍千個夢」，獲全場跟著跳唱。
演唱會後，蔡一傑宣布獲得香港健美金像獎「十大健美名人獎」，還有一座999.9千足純金獎座及獎牌，一向努力做運動的他表示希望能保持住六塊腹肌。蘇志威和蔡一智恭喜蔡一傑後，打趣稱他們在健身方面「走錯路」，只能獲得「十大排骨名人獎」。
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