草蜢澳門唱跳嗨爆 蔡一傑腳傷綁繃帶硬上後空翻

成軍已38年的「草蜢」在台上依然魅力四射。（取材自微博）

成軍已38年的「草蜢」蔡一智、蔡一傑和蘇志威三人，日前在澳門 巡迴演唱會賣力跳唱，其中綵排不慎拗傷左腳的蔡一傑，負傷上陣照樣表演後空翻，獲全場掌聲。

「草蜢」在演唱會中三小時又跳又唱無間斷，蔡一傑更是表演後空翻。香港 文匯報報導，臨近演唱會尾聲，蔡一傑才透露：「前一晚彩排跳舞不小心拗傷左腳，要用繃帶固定腳跟位置才能演出，不過現場太好氣氛，我根本都忘記受傷，觀眾的掌聲和歡呼聲，是最好的止痛藥。」

旁邊的蘇志威說：「我們3個都是超級運動員，少一點點損傷，一日應該可以復原，沒有問題。」

「草蜢」成軍已38年，蔡一傑感觸說：「一個歌手在樂壇38年已經不容易，何况是一隊組合，這條路一點也不容易行，大家要一直維繫好的關係和健康體魄。」之後唱出他們第一首主打歌「飛躍千個夢」，獲全場跟著跳唱。