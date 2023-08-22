華晨宇9月北京鳥巢演唱會 挑戰「四面台」

華晨宇化身「花傲天」選手帶領傲夜天團進行表演賽。（取材自微博）

出道滿10年的華晨宇（花花）9月將登上北京 鳥巢舉辦2場演唱會，被網友封為「90後歌手鳥巢兩連開第一人」，他在微博宣布，將在鳥巢挑戰「四面台」，讓粉絲相當期待。

新浪娛樂報導，華晨宇發文說：「上半年巡演最後一站我有說過，我們會為鳥巢重新設計一個舞美。和所有團隊討論了很久，大家一致認為我的音樂在體育場的話會更適合四面台一些。因為鳥巢太大了，我們在舞台尺寸上也會比以前要更大一些，設計風格也要更大膽一些，用了很多新技術。希望能給到來聽眾一個視聽盛宴！」

另據香港 文匯報報導，2023 PEL（和平精英職業聯賽簡稱）夏季賽總決賽暨空投節盛典日前在上海舉辦，冠軍之夜除了15支戰隊的精彩對決外，華晨宇和王嘉爾作為和平精英品牌代言人現身，與眾多和平精英電競粉絲共襄盛典。

華晨宇率先登場獻唱《名場面》、《飛行指揮家》和《絕境戰神》等三首與和平精英合作的主題曲。其間華晨宇還親自打碟，引得現場粉絲尖叫聲震耳欲聾。隨著各戰隊戰罷，冠軍金色之雨落下，王嘉爾也登上舞台中央，與PSY.P和Bridge共同演繹了和平精英亞運版本官方歌曲《ZONE（圈）》，與現場的粉絲觀眾共同見證亞洲精英出征榮耀。運動員 出身的王嘉爾謙虛道，出征亞運的和平精英項目選手們比他優秀，「他們比我優秀多了，我向他們學習。」