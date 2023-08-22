華晨宇9月北京鳥巢演唱會 挑戰「四面台」
出道滿10年的華晨宇（花花）9月將登上北京鳥巢舉辦2場演唱會，被網友封為「90後歌手鳥巢兩連開第一人」，他在微博宣布，將在鳥巢挑戰「四面台」，讓粉絲相當期待。
新浪娛樂報導，華晨宇發文說：「上半年巡演最後一站我有說過，我們會為鳥巢重新設計一個舞美。和所有團隊討論了很久，大家一致認為我的音樂在體育場的話會更適合四面台一些。因為鳥巢太大了，我們在舞台尺寸上也會比以前要更大一些，設計風格也要更大膽一些，用了很多新技術。希望能給到來聽眾一個視聽盛宴！」
另據香港文匯報報導，2023 PEL（和平精英職業聯賽簡稱）夏季賽總決賽暨空投節盛典日前在上海舉辦，冠軍之夜除了15支戰隊的精彩對決外，華晨宇和王嘉爾作為和平精英品牌代言人現身，與眾多和平精英電競粉絲共襄盛典。
華晨宇率先登場獻唱《名場面》、《飛行指揮家》和《絕境戰神》等三首與和平精英合作的主題曲。其間華晨宇還親自打碟，引得現場粉絲尖叫聲震耳欲聾。隨著各戰隊戰罷，冠軍金色之雨落下，王嘉爾也登上舞台中央，與PSY.P和Bridge共同演繹了和平精英亞運版本官方歌曲《ZONE（圈）》，與現場的粉絲觀眾共同見證亞洲精英出征榮耀。運動員出身的王嘉爾謙虛道，出征亞運的和平精英項目選手們比他優秀，「他們比我優秀多了，我向他們學習。」
冠軍之夜的尾聲，華晨宇還化身「花傲天」選手帶領傲夜天團與其他四支隊伍共同帶來空投之夜最強車隊表演賽。
上一則
49歲楊千嬅秀「原圖」粉絲：返老還童
下一則
FB留言