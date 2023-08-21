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浙江衛視「好聲音」聲明挨轟沒誠意 網友解讀酸爆：看懂了

娛樂新聞組／即時報導
李玟生前參加「中國好聲音」擔任導師。（取材自微博）
李玟生前參加「中國好聲音」擔任導師。（取材自微博）

李玟生前控訴「中國好聲音」賽制不公慘遭節目組惡整錄音檔曝光後，引發網友痛批電視台、節目組，事隔3天，20日晚間浙江廣電集團（浙江衛視）終於發出聲明回應，不過大多網友認為這聲明說了跟沒說一樣，還有網友幫忙神翻譯，簡單解釋聲明背後的意思。

聲明中提到這幾天民眾網友對於「中國好聲音」的意見與建議，他們會認真傾聽吸收，也會督促節目製作方努力改進，網友翻譯註解「你們鬧了幾天，非逼我出來說話」，聲明中並沒有向李玟道歉，僅表示李玟是一位好導師，值得銘記，節目開播以來有23位導師，近千位學員陪著節目一路走來，網友註解「我們節目一直這樣，別人怎麼不說」。

聲明中也再次強調會督促節目治製作方燦星認真聽取大家的意見，切實維護節目的公平公正，讓每位參與者都得到尊重，網友註解「客套話說一下，反正我不會改的，錯都是燦星，我們無辜」，最後「針對大家關心的問題，浙江廣電集團將以負責任的態度進一步調查核實，並真誠歡迎廣大觀眾和網友監督。」網友註解「不承認也不道歉，節目繼續，你來打我呀」、「你們有精力就繼續鬧，反正我上面有人」，網友還發現聲明沒有蓋公司章，因此酸「公章找不到，隨便看看，我睡了」。

這篇神解讀被其他網友盛讚「翻譯到位」、「年度最佳翻譯」、「很真實，互聯網嘴替」、「這麼一翻譯，我們就看懂了」。

浙江廣電集團的聲明。（取材自微博）
浙江廣電集團的聲明。（取材自微博）

網友翻譯浙江廣電集團的聲明。（取材自微博）
網友翻譯浙江廣電集團的聲明。（取材自微博）

李玟 中國好聲音

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