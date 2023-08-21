心疼李玟被辱 韓紅喊話調查「好聲音」

韓紅（右）跟李玟交情深厚，她發言力挺好友。（取材自微博）

已故歌壇天后李玟 生前疑似控訴中國選秀節目「中國好聲音 」的錄音檔在網上曝光後，不僅當初參賽的學員紛紛爆料，「好聲音」播出平台浙江衛視發表聲明，表示將督促節目製作方上海燦星文化認真聽取大家意見。此外，李玟生前好友、同是「歌手」冠軍韓紅日昨發微博談此事，「我期待上級主管部門的調查和未來對此類事件的規範！」

韓紅在中國演藝圈是重量級地位，她跟李玟交情深，曾親自飛去香港 參加告別式。在李玟生前控訴錄音曝光之後，韓紅發文：「作為個人，我無法對一個事涉多方的複雜事件做調查、做評判。我期待上級主管部門的調查和未來對此類事件的規範！作為CoCo的好朋友，我認為她是一個善良誠實的人！我信任她也心疼她！無論如何，希望現在的CoCo已放下所有的悲傷和痛苦，從一切紛擾中解脫，依然像當年我認識她時那樣快樂迷人！CoCo，你安心。」

同樣有出席李玟追思會並擔任扶靈人士的甄妮，繼續在臉書痛批：「參與『好聲音』的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本質，看不起！」隔日再以「不見棺材不落淚。現在道歉太遲了！」砲轟「好聲音」，並狠酸節目：「明知你可以關重開，可以換湯不換藥，但那也是一種態度～誠懇。己經不用再吹捧節目名稱，它太了不起了！」她說自己本不過問江湖事，「如今憶起過往的委屈……與她遭遇相比簡直微不足道！人性在那裡？在那裡」？