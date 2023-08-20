那英姊姊是「好聲音」創始人？被爆曾逼學員簽約

那英姊姊那辛被爆是「好聲音」創始人。(取材自微博)

華語天后李玟 生前控訴「中國好聲音 」節目霸凌 的音檔外流，風波愈演愈烈，相關爆料不斷，就連那英的姊姊那辛也被捲入，遭爆料身為「好聲音」創始人的她，曾逼迫學員簽不平等合約。對此，那辛透過社交平台強調，一切都是謠言。

「好聲音」前學員徐海星發文表示，聽了李玟的錄音後氣到發抖，「還有什麼能比這個節目的製作單位更惡劣呢？」

她透露當年盲選播出後，「好聲音」的藝人總監葛亮及那英姊姊那辛就來找她簽約，當時對方稱公司是劉歡老師的，但她確認後卻不是。而當她讀完簽約條款後，想再協商細節，卻遭回話，「合同是不可能調整的，徐海星今天要是不簽約的話，接下來你們就等著看會發生什麼吧，海星這輩子從今天就毀了。」

據報料，那英姊姊那辛是「好聲音」的創始人，她也是另一知名音樂綜藝「蒙面唱將」的創始人，曾在「夢響強音」工作過，同時也是那英經紀人。有網友說，難怪那英一直穩坐「好聲音」轉椅，原來有個親姐。