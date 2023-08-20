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李玟生前控「好聲音」不公 韓紅發聲：期待上級主管部門調查和規範

娛樂新聞組／即時報導
李玟和韓紅交情超過十年。（取材自微博）
李玟和韓紅交情超過十年。（取材自微博）

已故歌壇天后李玟生前疑似控訴中國選秀節目「中國好聲音」的錄音檔在網上曝光後，不僅當初參賽的學員紛紛爆料，「好聲音」播出平台浙江衛視發表聲明，表示將督促節目製作方上海燦星文化傳媒股份有限公司認真聽取大家意見。此外，李玟生前好友、同是「歌手」冠軍韓紅20日發微博談此事，「我期待上級主管部門的調查和未來對此類事件的規範！」

韓紅在中國演藝圈是重量級地位，她跟李玟交情深，曾親自飛去香港參加告別式。在李玟生前控訴錄音曝光之後，韓紅20日晚上發文：「作為個人，我無法對一個事涉多方的複雜事件做調查、做評判。我期待上級主管部門的調查和未來對此類事件的規範！作為coco的好朋友，我認為她是一個善良誠實的人！我信任她也心疼她！無論如何，希望現在的coco已放下所有的悲傷和痛苦，從一切紛擾中解脫，依然像當年我認識她時那樣快樂迷人！coco，你安心。」

前環球時報總編輯胡錫進也針對此事發文稱，「中國好聲音」在選秀節目中登頂後，彙集的利益太多了，誰晉級，哪支隊伍贏都是利益。不僅如此，現場多給誰一點表現機會，多突出誰，這當中也存在利益。那麼會不會存在一些不正當交易呢？

但胡錫進不支持輿論把「中國好聲音」停播下架，他認為中國出一檔現象級、有號召力的綜藝節目不容易，應該鞭撻、推動它做出改進和完善。

李玟 中國好聲音 香港

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