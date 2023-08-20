菅紉姿演家政婦 和張博不打不相識

菅紉姿為了演家政服務人員，特地去家政服務公司學習打掃訣竅。(取材自微博)

由張博、菅紉姿、王志飛等人主演的電視劇「有盼頭」目前正在熱播，劇中，菅紉姿出演可愛、勤勞的家政服務人員林小盼，她表示，林小盼很接地氣，和之前演的角色很不一樣。

新快報報導，菅紉姿談及「有盼頭」中的角色時說，這種從低谷慢慢向上攀登的狀態，是林小盼這個角色最吸引自己的地方。「不管什麼樣的環境，她都會勇往直前，保持著自己真善美的一面，這是非常難得的。」

不過，這樣的性格設定，給菅紉姿的表演增加了不少難度，「我本人就更隨遇而安一些，有些話也不是特別願意主動表達，性格上和小盼還是有些出入的。」

菅紉姿說，除了性格上的差異，林小盼作為家政服務人員的職業屬性，也給菅紉姿帶來了不小的壓力。為此，她甚至在進組之前主動去家政服務公司學習整理收納技巧和打掃衛生的訣竅，只為了讓自己與角色更加貼近。

在林小盼的成長蛻變中，張博飾演的左飛可以說扮演了極其重要的角色，他們二人情感的走勢也成為了該劇一大看點。

報導說，林小盼和左飛是不打不相識的冤家關係。從在飛機場被誤認為是人販子的那一刻起，林小盼就已經在心中把左飛拉黑。但沒想到陰差陽錯之下，小盼竟然為了還債去左飛家當起了保母。

據悉，張博是菅紉姿在中央戲劇學院表演系裡的大師哥，這是兩人第一次合作。菅紉姿讚張博是一個有天賦的業務型演員，很有自己的想法，處理角色，解讀劇本都非常有經驗，在劇中跟他學到了很多東西。