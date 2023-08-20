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為李玟發聲 金星轟好聲音惡有惡報 甄妮罵欠缺良知

娛樂新聞組／綜合報導
金星砲轟「中國好聲音」節目組「惡有惡報」，是中國演藝圈首位替李玟發聲的大咖藝人。(取材自微博)
金星砲轟「中國好聲音」節目組「惡有惡報」，是中國演藝圈首位替李玟發聲的大咖藝人。(取材自微博)

華語天后李玟生前揭露「中國好聲音」規則不公錄音檔近日流出，還控訴遭到節目組威脅、霸凌和侮辱，引發軒然大波。知名主持人金星砲轟節目組「惡有惡報」，是中國演藝圈首位替李玟發聲的大咖藝人。而香港資深藝人甄妮也怒斥節目組欠缺良知，還把矛頭對準了曾擔任導師的那英、汪峰、庾澄慶、陳奕迅、劉歡、周杰倫等人。

眾所周知，金星一向大膽敢言，過去曾公開抨擊「好聲音」的電視台浙江衛視，用詞犀利。針對李玟事件，她發文開砲，「Coco咱不哭！善有善終，惡有惡報！」並附上一張白鹿照片，上面寫著「我想在大地上畫滿窗子，讓所有習慣黑暗的眼睛都習慣光明。」她也是大陸娛樂圈首位公開替李玟抱屈的大咖級藝人。

貼文一出，引起網友共鳴，紛紛表示，「不愧是內娛敢說真話第一人」、「謝謝您的發聲！我看到善有善報四個字好想哭」、「多麼諷刺，金星是目前唯一一個敢幫Coco發聲的藝人」。

甄妮怒斥節目組欠缺良知，還把矛頭對準了其他「導師」。(取材自微博)
甄妮怒斥節目組欠缺良知，還把矛頭對準了其他「導師」。(取材自微博)

此外，李玟的好友兼前輩甄妮也看不下去，直接在臉書點名痛批：「參與『好聲音』的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本質，看不起！」更在留言區砲轟：「什麼都是假，那裡都一樣，早就是了。」

甄妮曾勸李玟不要接那些爛節目，好好休息。她還怒罵節目組騙人，說任何遊戲都應在玩之前解釋完整清晰，騙是最無恥。她還說那些導師太丟她的臉，也羞辱令他們大富大貴異於常人的藝術天分，可惜啊。

有網友認為，甄妮或許是看到這些導師們，在面對李玟的去世和爭議時，都選擇了沉默，沒人願意站出來為李玟發聲，這才將矛頭對準了這些「歌王歌后」。

李玟 中國好聲音 香港

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