報復李玟音檔？ 網爆「好聲音」簡介刪了她的名字

李玟疑遭「中國好聲音」團隊除名。（取材自微博）

華語歌壇天后李玟 （CoCo）上月5日過世，近日網路流出她聲淚俱下控訴節目「中國好聲音 」的音檔，引發粉絲齊聲抗議，連日來在網上喊話要替她討回公道，包含學員王澤鵬沉默數日後也決定揭露真相。而最讓粉絲心疼的是，李玟還疑遭「中國好聲音」團隊除名，抹滅她的努力之舉形同鞭屍。

網友發現李玟疑遭「中國好聲音」團隊除名。（取材自微博）

李玟在音檔中稱非常喜歡「好聲音」這個節目，連自己當時罹患乳癌、被醫生勸不要去都不聽，就是想要用自己的力量幫助他們，沒想到，節目組的人卻非常壞，讓她相當傷心。她說她質疑賽制不公，竟被工作人員動手拉下舞台，決賽時因為左腿的傷站不穩，需要隊員王澤鵬站在旁邊攙扶，本來都跟導演組講好了，對方也都承諾，結果開錄後工作人員竟然把澤鵬cue走，她留在舞台上硬撐，最後跌倒。

王澤鵬於北京 時間20日發文表示，當時手機在錄影當天被節目組收走，所以錯過了李玟傳出替他加油、更改合唱細節與走位等資訊，錄影時按照之前全程背對李玟的彩排走位，唱完轉頭才驚覺李玟坐在地上。他拿回手機後立即傳訊向李玟道歉，李玟反過來安慰他，最後表明：「導演是故意整我的！我也學了人可以非常非常的惡毒，我在28年的，從來沒有碰過一個這麼可惡的導演。可是天有眼這個人也會收到。」