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30年「國民CP」胡兵承認對瞿穎心動過…但「心動有用嗎」

娛樂新聞組／即時報導
胡兵（左）和瞿穎（右）關係好到不避嫌。（取材自微博）
胡兵（左）和瞿穎（右）關係好到不避嫌。（取材自微博）

胡兵和瞿穎多年前合作一部「真情告白」成為國民CP，此後兩人保持友誼長達三十年。日前胡兵在節目中被問到「對瞿穎有沒有心動過」，胡兵大方承認：「肯定有」。

綜合媒體報導，「披荊斬棘」第三季開播，節目中胡彥斌與胡兵聊天說，「你唱歌我聽過，那時候和瞿穎唱歌什麼的」，胡兵表示自己和瞿穎有三十多年的感情。

隨後胡彥斌問起大家都關心的話題：「有心動過嗎？」胡兵也大方承認：「有，肯定有，小時候肯定有」，但隨即又反問：「但問題是你心動有用嗎？」一席話語引起觀眾們的共鳴，也讓網友感嘆「心好酸」。

面對胡兵參加「披荊斬棘」，瞿穎也熱情為他錄視頻加油打氣；瞿穎不僅在視頻裡稱呼胡兵為「親愛的胡兵」，還直接在胡兵的評論區直呼「親愛的」，可見兩人的關係好到無需避嫌。

據了解，胡兵曾做過划艇運動員，後來轉型做模特；在他事業剛剛轉型的時候，就遇到同為模特的瞿穎，兩人因為工作原因經常在一起，一合作就是二十多年。

朝夕相處這麼多年，兩人卻始終沒能走在一起；胡兵一廂情願認為兩人是心意相通，所以沒有刻意表白，但是當他終於鼓起勇氣的時候，卻發現瞿穎身邊就有人，而且這種情況不只一次。

按照瞿穎的說法就是，她失戀的時候，胡兵有女朋友，胡兵分手的時候，她自己又有了新的男朋友，兩個人就這麼一次次陰差陽錯的擦肩而過；她總是說，她和胡兵在一起時間太久了，太熟了，已經成為家人了。

胡兵和瞿穎紛紛邁進五十大關，兩人好像習慣這樣的陪伴方式做朋友，一個人不結婚，不交女友，一個人不生孩子不結婚，他們倆成了無數網友心中的意難平。

胡兵（左）在節目中坦承對瞿穎心動過。（視頻截圖）
胡兵（左）在節目中坦承對瞿穎心動過。（視頻截圖）

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