當選秀節目評審 薛之謙曾氣得揭黑箱作業、摔麥走人

薛之謙（中）當年也曾怒罵「明日之子」黑幕。（取材自微博）

已故天后李玟 （CoCo）生前哭訴「中國好聲音 」賽事不公、遭節目組羞辱，引起各界關注「選秀節目黑幕」。中國創作歌手薛之謙2017年擔任「明日之子」評審時，投票 環節聽信製作單位的話術，讓他氣得當場揭發黑箱作業，摔麥走人，讓節目直播當場中斷。

薛之謙唱紅「演員」、「醜八怪」、「你還要我怎樣」等膾炙人口的曲目，微博坐擁3000多萬粉絲關注。2017年他與楊幂、華晨宇擔任選秀節目「明日之子」星推官（評審）時，多次表達不認同虛擬歌手「荷茲」，因為它不會失誤，比賽時也不會被其他選手看到，有失公平，所以都會投票給荷茲的對手。

但一次為虛擬偶像荷茲以及新人趙天宇評分時，他爽快地選擇了荷茲。不過，當主持人準備請薛之謙發言時，薛之謙卻一直雙手抱胸且不斷前俯後仰，觀眾一度以為他是身體不適。

直到他拿起麥克風，要求節目停止直播並說：「非常抱歉各位，我得到主辦方的指示，他們告訴我，不要讓荷茲輸得太難看，所以讓我投荷茲一票，現在反而荷茲晉級了。我覺得我有責任！今天，如果是這個原因導致任何人走，我辭退星推官這個職位！」

說罷，薛之謙隨即將麥克風摔到桌上並離場，留下驚呆了的觀眾，直播也因而中斷；而薛之謙走回後台時，更有觀眾聽到他大叫了一聲「耍我啊」，似乎十分之生氣。

下一季節目開播時，薛之謙沒再受邀擔任評審，後來的選秀節目也沒膽再用直播方式播出。但今年「中國好聲音」邀請薛之謙擔任評審，當時被不少網友虧，難道不擔心薛之謙再暴走。