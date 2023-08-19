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昔當選秀節目導師 陳奕迅曾大爆：導演叫我按一下

娛樂新聞組／綜合報導
陳奕迅曾上節目爆料錄製「中國新歌聲2」（「中國好聲音」）內幕。(視頻截圖)
陳奕迅曾上節目爆料錄製「中國新歌聲2」（「中國好聲音」）內幕。(視頻截圖)

已故天后李玟(CoCo)為「中國好聲音」學員抱不平，氣到落淚的畫面日前在網路曝光。而近日亦有昔日參賽者李嘉捷爆「用錢買名次」黑幕，雖然爆料文已刪，且之後他改口向節目組致歉，但「中國好聲音」黑幕其實早在幾年前就盛傳，網友怒罵節目組，也翻出曾擔任導師的陳奕迅過往就曾大爆「現場導演叫我按一下」，但當時他未照做。

噓！星聞報導，陳奕迅2017擔任「中國新歌聲2」（即「中國好聲音」）導師，同期導師還有周杰倫、那英、劉歡，他後來上其ViuTV節目「吹臣」談當導師經歷，表示當時錄製「新歌聲」時，在海選時被製作單位要求「按鈕轉身」。

他透露，當時為盲選階段，他覺得某位參賽者雖歌聲不錯，但還達不到讓他轉身的程度。不過當時一名導師劉歡已按鈕，現場導演就要他和那英「按一下」，但兩人並未妥協。

他還說，後來錄影又看到該名參賽者，還穿著同樣的衣服，讓他疑惑怎麼能有兩次機會，還問節目組，為何獨給該參賽者第二次機會。節目組則表示，不希望看到好苗子被埋沒。不過當陳奕迅看到參賽者時，猜測可能節目組覺得對方外型不錯，想增加吸睛度。

當時陳奕迅的爆料引起網友熱議節目「造假」，直言「真人秀都有劇本啦」、「一切都是戲」。也有人覺得，陳奕迅當時收到的節目組指示純粹為了戲劇性，還不算黑幕，因為該名參賽者是被淘汰了。但也有網友認為，導師選擇不需要第三方意見。不過，當時爆料隨著時間討論熱度慢慢退燒。而今李玟因比賽不公平爆氣落淚的畫面曝光，過往陳奕迅的爆料也再被翻出。

中國好聲音 李玟 周杰倫

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