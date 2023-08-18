我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

戲說從頭／太甜…楊超越貼臉丁禹兮 警告觀眾別忘呼吸

記者楊起鳳／綜合報導
楊超越(右)和丁禹兮攜手主演的甜虐輕喜劇「七時吉祥」，討論熱度高。(取材自微博)
楊超越(右)和丁禹兮攜手主演的甜虐輕喜劇「七時吉祥」，討論熱度高。(取材自微博)

由楊超越和丁禹兮攜手主演的甜虐輕喜劇「七時吉祥」，開播以來話題不斷。近日兩位主角楊超越、丁禹兮受訪，對預告中兩人在床上貼臉害羞的場景印象深刻，丁禹兮說：「希望到時觀眾還記得呼吸，因為真的很近。」楊超越補充說「拍攝當時也真的很安靜！所以只剩下呼吸聲。」

「七時吉祥」中，楊超越與丁禹兮飾演的姻緣閣小仙祥雲與仙君初空，兩人陰差陽錯牽繫上古紅線，成為彼此綁定的歷劫仙侶，牽絆出一系列浪漫歡樂又跌宕糾纏的七世情緣。

訪問中談及「釣系」（網路粉絲用語，原指擅長使粉絲上鉤之意）的戀愛攻勢，丁禹兮馬上推楊超越出來，稱她很有發言權，楊超越也大方分享，她認為「釣系的戀愛攻勢就是會讓眼睛無辜的看著對方，眼裡看似毫無戰鬥力，但是其實眼睛裡都是鉤子，早就埋好了，以一種弱小的獵物姿態進入到狩獵者眼前，但其實自己才是那個獵人。」一番分析相當精闢，也讓丁禹兮在一旁嘖嘖稱奇。

有私交的楊超越和丁禹兮感情超好，在訪談中楊超越還爆料曾和丁禹兮去玩密室逃脫，過程中雖然丁禹兮本身非常害怕黑暗的密室以及恐怖的劇情，但還是會站在前面為楊超越擋下所有會嚇到人的東西，讓楊超越非常有安全感。

丁禹兮也透露在拍片現場常看到楊超越在劇組開拍前做準備，她會一個人在旁邊自己演全程的戲，丁禹兮就默默坐在旁邊抱著劇本看著她，他覺得這樣的楊超越很可愛，甜甜的氛圍在兩人訪談現場蔓延。

上一則

布蘭妮老公傳驚見她與工作人員性愛畫面 才怒提離婚

下一則

簡嫚書罕談家務事 自爆從小寄人籬下

延伸閱讀

楊超越、丁禹兮新劇變豬虎 歷經情劫

楊超越、丁禹兮新劇變豬虎 歷經情劫
趙傳經典金曲「我很醜可是我很溫柔」 竟是垃圾桶撿回

趙傳經典金曲「我很醜可是我很溫柔」 竟是垃圾桶撿回
歷經七世情劫 古裝女神下凡竟成了野豬 網友狂讚超萌

歷經七世情劫 古裝女神下凡竟成了野豬 網友狂讚超萌
溫哥華城中盛事

溫哥華城中盛事

熱門新聞

李玟(左)生前痛訴遭Bruce嫌「難伺候」。 (本報系資料照)

李玟丈夫爆外遇3年 洋妞小三正面辣照流出

2023-08-13 16:42
Betty杯緹的嗓音被網友稱讚。圖／時大音樂提供

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

2023-08-16 16:11
梁朝偉、程瀟。(取材自Instagram@tonyleung_official、微博@程瀟)

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

2023-08-11 22:05
影帝梁朝偉（左）與劉嘉玲是演藝圈銀色夫妻。（取材自微博）

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

2023-08-12 20:06
官方近日公布了一張「封神第二部」概念設計圖。(取材自微博)

「封神第一部」票房破20億 網友喊話導演：續集快開工

2023-08-14 07:00
14歲的知名華裔混血「炫富網紅」透過媒體TMZ發聲，確認她「還活著」。(取自Instagram@Lil Tay)

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

2023-08-10 14:39

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下