戲說從頭／太甜…楊超越貼臉丁禹兮 警告觀眾別忘呼吸

楊超越(右)和丁禹兮攜手主演的甜虐輕喜劇「七時吉祥」，討論熱度高。(取材自微博)

由楊超越和丁禹兮攜手主演的甜虐輕喜劇「七時吉祥」，開播以來話題不斷。近日兩位主角楊超越、丁禹兮受訪，對預告中兩人在床上貼臉害羞的場景印象深刻，丁禹兮說：「希望到時觀眾還記得呼吸，因為真的很近。」楊超越補充說「拍攝當時也真的很安靜！所以只剩下呼吸聲。」

「七時吉祥」中，楊超越與丁禹兮飾演的姻緣閣小仙祥雲與仙君初空，兩人陰差陽錯牽繫上古紅線，成為彼此綁定的歷劫仙侶，牽絆出一系列浪漫歡樂又跌宕糾纏的七世情緣。

訪問中談及「釣系」（網路粉絲用語，原指擅長使粉絲上鉤之意）的戀愛攻勢，丁禹兮馬上推楊超越出來，稱她很有發言權，楊超越也大方分享，她認為「釣系的戀愛攻勢就是會讓眼睛無辜的看著對方，眼裡看似毫無戰鬥力，但是其實眼睛裡都是鉤子，早就埋好了，以一種弱小的獵物姿態進入到狩獵者眼前，但其實自己才是那個獵人。」一番分析相當精闢，也讓丁禹兮在一旁嘖嘖稱奇。

有私交的楊超越和丁禹兮感情超好，在訪談中楊超越還爆料曾和丁禹兮去玩密室逃脫，過程中雖然丁禹兮本身非常害怕黑暗的密室以及恐怖的劇情，但還是會站在前面為楊超越擋下所有會嚇到人的東西，讓楊超越非常有安全感。

丁禹兮也透露在拍片現場常看到楊超越在劇組開拍前做準備，她會一個人在旁邊自己演全程的戲，丁禹兮就默默坐在旁邊抱著劇本看著她，他覺得這樣的楊超越很可愛，甜甜的氛圍在兩人訪談現場蔓延。