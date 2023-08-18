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生前音檔曝…李玟遭「中國好聲音」羞辱 被迫跌坐舞台

記者梅衍儂、闕志儒／綜合報導
李玟疑似被「中國好聲音」節目組欺負。（取材自微博）
李玟疑似被「中國好聲音」節目組欺負。（取材自微博）

天后李玟上月5日離開人世，她生前在錄製節目「中國好聲音」時曾控訴賽制不公，與節目組發生衝突。而今有粉絲在微博上曝光一段疑似她的語音，她聲淚俱下表示在「好聲音」錄製期間站在台上被工作人員羞辱，此語音一出，大批網友紛紛為她抱不平。對此，「中國好聲音」時隔多時終於發出聲明，直指此錄音檔為「惡意剪輯」，因對逝者的尊重，「不再對此事過多解釋」，遭網友狠批「傲慢」。

在這段9多分鐘的錄音檔裡，疑似李玟的聲音激動地說自己非常喜歡「好聲音」這個節目，想要幫助熱愛音樂的參賽者，所以在連合約價碼都不知道的情況下，答應上這個節目，她非常用心對待，連自己當時罹患乳癌、被醫生勸不要去都不聽，就是想要用自己的力量幫助他們，沒想到，節目組的人卻非常壞，讓她相當傷心。

她說她質疑賽制不公，竟被工作人員動手拉下舞台，「因為那一天她們要動手，她們跟我就不客氣，他們說你必須要離開這個舞台，你知道嗎？」她說自己當時的身體都被節目拖垮了，也沒有停止過傷心，工作人員卻只想趕她走，「導演的左右手他們說你要馬上離開，你再不走的話我叫保安來，28年從來沒有人這樣跟我說。」

李玟還提到，決賽時她因左腿的傷站不穩，需要隊員澤鵬站在旁邊攙扶，本來都跟導演組講好了，對方也都承諾，結果開錄後工作人員竟然把澤鵬cue走，她留在舞台上硬撐，最後跌倒。

而去年就有網友爆料李玟被製作單位欺負，本來就有腳傷的她被更改走位，最後跌坐在地上。如今對照，就是在講同一件事。這段語音被公開後，大批網友要為李玟討公道，要浙江衛視給個說法。

「中國好聲音」發聲明表示，「近日，部分自媒體帳號在網路平台散布經惡意剪輯的錄音『李玟生前控訴『2022中國好聲音』，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責。作為『2022中國好聲音』的導師，李玟女士全身心投入工作，期間曾有的誤會經溝通當時即已消除。」並稱：「出於對逝者的尊重，我們不再對此事過多解釋，永遠銘記她對節目的真情付出。願逝者安息！」

聲明一出，不少網友不埋單，在微博評論區表示，「繼續傲慢下去吧」、「如何確認是惡意剪輯」，並神解讀：「我就是欺負人了，你們拿我有什什麼辦法呢？」

李玟 微博

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