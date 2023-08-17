劉德華、梁朝偉等20年世紀合體 「金手指」全球定檔

梁朝偉（左）和劉德華將在「金手指」世紀合體。(圖:龍祥提供)

睽違20年，香港 經典警匪片「無間道」正宗原班夢幻團隊再度集結。由莊文強擔任編導，梁朝偉 、劉德華再度合體演出的新片「金手指」，宣布正式定檔12月30日，並將在美國、加拿大、台灣、新加坡 、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、英國、等地全球同步上映。

海報中兩大雙雄首次合體亮相，角色塑造性格鮮明，梁朝偉飾演的程一言以睥睨眾生之姿沉浸於錢財之中，劉德華飾演的劉啟源則是試圖於金錢迷局之中俯瞰真相。而預告則以一百入局，引出了一段「用100元賺100億」的不可能人生，一場橫跨15年的雙雄博弈也正式拉開了序幕。電影將於今年12月30日跨年檔上映，雙雄用開掛的「金手指」，將為觀眾帶來財路逆襲的精采劇情。

「其實在香港做生意真的挺好玩的。」定檔預告中，開場梁朝偉的一句話就已讓觀眾感受到了他的野心勃勃，當他望向車窗外時，一棟富麗堂皇的高聳大廈，在其眼中仿佛是金磚堆砌而成的黃金帝國。而鏡頭一轉。劉德華帶著大隊人馬來勢洶洶，並質問「錢從哪裡來的」，而梁朝偉僅是莞爾一笑，一段用100元賺100億的暴富傳奇就此展開。

「金手指」定檔預告中，梁朝偉紙醉金迷的場面，讓人驚呼這居然是梁朝偉，而劉德華曖昧不明的回應，也引發觀眾對他角色身分的猜測。預告最後，梁朝偉與劉德華對坐而視，在變幻的光影中，二人的神情和關係也愈發撲朔迷離。

除了兩大影帝，電影還集合蔡卓妍、任達華、方中信、周家怡、太保、陳家樂、姜皓文、白只一同演出，對於梁朝偉及劉德華於《無間道》20年後的世紀大合體，廣大粉絲們感到無比興奮，「天台對峙」早已成為每一代影迷心目中教科書級別的名場面。