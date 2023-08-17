我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

涉曝光大S個資挨告 汪小菲出庭稱「一點家務事」：以後每周來

記者蔣永佑／台北報導
離婚協議洩個資遭前妻大S提告，汪小菲至北檢出庭後稱家務事拒絕受訪。(記者蔣永佑／攝影)
離婚協議洩個資遭前妻大S提告，汪小菲至北檢出庭後稱家務事拒絕受訪。(記者蔣永佑／攝影)

藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲前年離婚後，互槓風波不斷，汪小菲一度在網路上公開雙方離婚協議書，疑似未隱匿大S個資有洩漏之嫌，因此遭女方提告。台北地檢署繼這個月7日傳喚大S律師出庭，今天再傳喚汪小菲，但他離去時，僅說「一點家務事，不值得浪費社會」，拒絕受訪。

影片來源：噓！星聞

這個月7日檢察官為釐清案情，原打算有意傳喚大S以告訴人身分出庭，並確認提告內容，但她最後仍未現身，僅由委任律師出庭，律師則對案情三緘其口。今天汪小菲進入北檢時，還刻意自另一邊的台北地院大門進入，歷經約一小時的訊問後，媒體已在北檢守候，但他仍接受律師建議，不願受訪。

大S與汪小菲離婚後，雙方經過短暫相安無事，後來開始各自透過網路隔空互嗆，最後為了汪小菲母親張蘭有關房貸、電費等事，鬧得不可開交。先是由大S出具房貸銀行帳戶往來紀錄，證明兩間房子都是她貸款購入，不料汪小菲竟在微博秀出2人離婚協議，及離婚後女方持續以男方信用卡購物的消費清單，其中揭露了不少女方個資全，大S因此對汪小菲提出違反個資法相關告訴。

汪小菲 大S 個資

上一則

「權力遊戲」39歲男星驟逝 曾患罕病「不能曬太陽」

下一則

劉德華、梁朝偉等20年世紀合體 「金手指」全球定檔

延伸閱讀

挺川網友曝光喬州大陪審團個資 WSJ：檢方把川普當「黑幫頭目」偵辦

挺川網友曝光喬州大陪審團個資 WSJ：檢方把川普當「黑幫頭目」偵辦
受不了婚姻 群創已婚處長自爆劈3女 還公開個資

受不了婚姻 群創已婚處長自爆劈3女 還公開個資
汪小菲被爆新歡是富家千金 兩人合照曝光

汪小菲被爆新歡是富家千金 兩人合照曝光
汪小菲被爆新歡是抖音網紅 她高調宣示「關係匪淺」

汪小菲被爆新歡是抖音網紅 她高調宣示「關係匪淺」

熱門新聞

李玟(左)生前痛訴遭Bruce嫌「難伺候」。 (本報系資料照)

李玟丈夫爆外遇3年 洋妞小三正面辣照流出

2023-08-13 16:42
梁朝偉、程瀟。(取材自Instagram@tonyleung_official、微博@程瀟)

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

2023-08-11 22:05
Betty杯緹的嗓音被網友稱讚。圖／時大音樂提供

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

2023-08-16 16:11
影帝梁朝偉（左）與劉嘉玲是演藝圈銀色夫妻。（取材自微博）

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

2023-08-12 20:06
14歲的知名華裔混血「炫富網紅」透過媒體TMZ發聲，確認她「還活著」。(取自Instagram@Lil Tay)

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

2023-08-10 14:39
官方近日公布了一張「封神第二部」概念設計圖。(取材自微博)

「封神第一部」票房破20億 網友喊話導演：續集快開工

2023-08-14 07:00

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」