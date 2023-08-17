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和周迅西藏領證、多2個孩子？陳坤闢謠：告訴媽媽們不要信

娛樂新聞組／綜合報導
周迅、陳坤曾被傳出秘婚。（取材自微博）
周迅、陳坤曾被傳出秘婚。（取材自微博）

中國一線男星陳坤16日被狗仔「懂瓜呱」爆料，又多出兩個年約3歲的孩子，拍到他帶著一家人出門，也帶著兩個孩子逛街。此外，網傳陳坤跟多年好友周迅在西藏領證結婚，種種傳言讓陳坤親自闢謠。

47歲的陳坤雖然未婚，但很多年前就被爆出有一個私生子優優，當時指出孩子是2002年出生，但生母的身分陳坤從未回應，近來狗仔拍到他帶著媽媽，還有大兒子優優出門，身邊竟然多出了兩個年約3歲的孩子，狗仔稱兩個孩子並不是陳坤弟弟的，而是陳坤的孩子。

其實陳坤出道之後，鮮少有緋聞和戀愛傳出，一度還被質疑過性向。而跟他互動最多也傳過緋聞的就是周迅了，兩人一度傳出在西藏領證結婚的消息。

陳坤16日發文回應否認：「正好把兩個近期離譜新聞一起回應了。跟周迅是死黨，沒結婚。以及家裡親戚多，孩子也多，但兒子我只有一個。我馬上就進山沒有信號了。謝謝大家關心，告訴媽媽們不要信」。

陳坤從來沒有公布兒子的生母是誰，有說是領養有說是親生。在最早的八卦論壇中，一直有生母是小保母的說法，由於傳言太過離奇，並沒有多少人相信。

陳坤被拍到帶著兩個3歲孩子。（取材自微博）
陳坤被拍到帶著兩個3歲孩子。（取材自微博）

周迅 緋聞 八卦

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