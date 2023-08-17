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佟麗婭新片首映炒足話題 找來前夫陳思誠、吳亦凡2位前任

娛樂新聞組／綜合報導
佟麗婭主演的反家暴題材電影「我經過風暴」首映惹出不少話題。（取材自微博）
佟麗婭主演的反家暴題材電影「我經過風暴」首映惹出不少話題。（取材自微博）

中國女星佟麗婭主演的反家暴題材電影「我經過風暴」15日首映，前夫知名導演陳思誠現身支持，他誇讚佟麗婭在電影中的演技，表示她漂亮又非常有演技，並表示希望佟麗婭可以憑這部作品獲獎。陳思誠現身及「吳亦凡緋聞女友」秦牛正威被安排與都美竹同場觀影，都成功炒熱話題，但網友直批這樣的電影宣傳「消費女性」。

陳思誠在發言中稱呼前妻「丫丫」，他說：「祝賀丫丫，這麼多年這個角色特別好」，是他看過的佟麗婭的所有作品裡最好的一部。陳思誠說欣喜佟麗婭敢於不漂亮，在他心裡佟麗婭一直是很好的女演員，她很多戲都素顏甚至扮老、憔悴，都是對角色的尊重。陳思誠稱佟麗婭長得漂亮有演技，「希望丫丫能拿到一個表演獎」。

陳思誠現身前妻主演的「我經過風暴」首映。（視頻截圖）
陳思誠現身前妻主演的「我經過風暴」首映。（視頻截圖）

陳思誠說自己看了「第兩遍了，眼淚還是流下來」，他也分享自己對家暴的看法，喊話女性要警惕容易失控的人，也喊話男性要克制好自己的情緒，保護好家人，婚姻不是包庇暴力的保護傘。

此前陳思誠出軌，佟麗婭選擇原諒，但多年後還是以離婚告終。

8月8日是佟麗婭的生日，陳思誠連續第12年為她慶生；雖然陳思誠的「深情人設」總是為佟麗婭創造熱度，但網友並不買單，陳思誠離婚後每為佟麗婭慶生一次，網友們就會「重溫」一次他出軌的新聞；還有網友稱「陳思誠的發言生動詮釋出軌男有多善於偽裝」，「為了錢和事業無下限」。

家暴 吳亦凡 緋聞

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