周冬雨在洗澡 劉昊然輕撫她的背…真情侶「親密戲」上熱搜

預告中，劉昊然隔著浴簾撫摸周冬雨的背。(取材自微博)

由周冬雨、劉昊然、屈楚蕭主演的電影「燃冬」日前發布預告，幾位主演紛紛轉發，沒想到其中有一段周冬雨和劉昊然的浴室親密戲，引發不小爭議，還登上熱搜。

「燃冬」講述三個年輕人在異鄉延吉相遇，各懷心事結伴前往長白山，開啟一段治癒之旅，重拾愛和勇敢的故事。預告中，有一段周冬雨和劉昊然的浴室親密戲，當時，周冬雨飾演的角色「娜娜」正在浴室洗澡，劉昊然飾演的角色「浩豐」緩慢靠近，隔著浴簾輕撫她的後背，周冬雨則表情享受的緊靠浴簾。

隨後，浩豐還親密地抱住了娜娜，隔著浴簾想要親吻她。兩個人的表現都張力十足，使畫面看起來非常曖昧。

周冬雨、劉昊然在「燃冬」中有精采對手戲。(取材自微博)

蓋飯娛樂報導，該預告曝光後，「周冬雨劉昊然浴室戲」迅速衝上熱搜榜。很多網友表示，這段戲「很難評」，還有人認為如果靠這種戲來宣傳，吸引眼球，那就太小看觀眾了。甚至還有人調侃道「這兩口子太瘋狂，真的讓人愈來愈無助了」。

不過，周冬雨和劉昊然都曾表示，在拍攝的過程中完全投入角色，沒有顧忌，也認同這樣的戲分是為了展現角色真實而複雜的情感，不是為了搏眼球或製造話題。

據悉，「燃冬」在第76屆坎城電影節首映後，有影評人說，周冬雨劉昊然在片中三場情欲戲是全片拍得最好的地方。

眾所周知，劉昊然和大6歲周冬雨被不只一次被爆出戀愛傳聞，甚至被拍到雙方頻頻出現在對方居住的小區，還有媒體說，兩人領證只是時間問題。