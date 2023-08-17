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王菲帶李嫣唱KTV 網笑：就是不唱給粉絲聽

娛樂新聞組／綜合報導
王菲被拍到帶著女兒李嫣去KTV唱歌。(取材自微博)
王菲被拍到帶著女兒李嫣去KTV唱歌。(取材自微博)

有八卦媒體近日曬出視頻，曝光王菲帶著女兒李嫣去KTV唱歌，母女倆的狀態掀起網友熱議。

畫面中可見，王菲穿著黑色上衣，非常休閒率性，配上瀟灑的短髮、纖瘦的身材，完全看不出來已經54歲，似乎回到年輕時候的她。

李嫣則穿著黑色吊帶，展現火辣身材，有眼尖網友發現，兩人同框時，李嫣甚至比媽媽王菲還要高出幾公分。有網友大讚，李嫣愈大愈漂亮，強大氣場像極了當年的王菲。不過也有人好奇地問，怎麼不見謝霆鋒？

據悉，疫情過後，不少歌手搶著開開演唱會，但歌壇天后王菲卻不為所動，距離她上一次開演唱會已經是6年多前。看著王菲出現在KTV，有網友笑說，「原來王菲不開演唱會並不代表不想唱，只是不想唱給我們聽」，還有人說，既然那麼愛唱歌，乾脆開演唱會還能賺錢。

也有網友戲稱，「她寧願自己花錢，也不願意別人花錢聽她唱。」、「突然想去KTV找工作，帶薪聽天后唱歌。」

據悉，王菲多年來一直神秘低調，不輕易被媒體捕捉到，但如今的她似乎變得比較坦然，不再畏懼鏡頭，勇於展示真實自己。有網友說，這應該是她心境轉化的一種表現。

李嫣(右)和媽媽王菲一樣氣場強大。(取材自微博)
李嫣(右)和媽媽王菲一樣氣場強大。(取材自微博)

王菲 李嫣 疫情

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