「披荊3」卡司曝光… 台灣男神占11位 林志穎MV打頭陣

林志穎車禍後第一次參加綜藝，引起關注。(取材自微博)

備受期待的「披荊斬棘的哥哥3」日前正式官宣定檔，本季哥哥的名單也透過主題曲MV一一揭曉。據統計，本季參賽男星總共有32人，其中來自台灣或曾在台出道的就高達11人。其中，林志穎 打頭陣第一個登場，這是他車禍後的首個綜藝，關注度頗高。

參賽名單中，來自台灣的藝人包括林志穎、唐禹哲、藍正龍、「八三夭」成員阿璞、王耀慶、瘦子、信，另外還有曾在台出道發展的張棟樑、李玖哲、許紹洋、品冠。

其他藝人則包括陳楚生、張遠、王櫟鑫、胡兵、關智斌、馬伯騫、陸毅、鄭嘉穎、蘇小玎、蔡國慶等。

有網友發現，鄭嘉穎和林志穎曾合作過「絕代雙驕」，分別飾演江玉郎和小魚兒，這次他倆一起參加節目，可說是來了一波「回憶殺」。

而林志穎去年7月發生嚴重車禍，經過一年休養後復出，格外引人注意。MV中，開頭領唱的就是林志穎，他穿著白襯衫、黑西裝，帥氣依舊。

林志穎17日在微博上發帖感言，談及去年車禍，他直言「那也是我人生從來沒有想過自己會遇到的」，並感謝了家人不眠不休的照顧和粉絲朋友們的支持。談及重回自己最愛的音樂舞台，他說，是想要告訴大家「人生沒有走不過的路，沒有過不去的坎，現在沒有機會，不代表未來不會被看見，只是看你如何面對它。」

有網友說，這次大咖很多，好期待各位哥哥能激發出不同的火花。還有人說，「這一季也太多藝人想支持了」。