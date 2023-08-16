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汪小菲被爆新歡是富家千金 兩人合照曝光

記者林怡秀／綜合報導
劉亦桐(右)聲稱和張蘭熟識。（取材自微博）
劉亦桐(右)聲稱和張蘭熟識。（取材自微博）

汪小菲日前從日本返回中國，被狗仔拍到疑似有新歡，有網友挖出該名新歡的身分是抖音網紅劉亦桐，而劉亦桐也在貼文中提到汪小菲和張蘭下飛機，「小菲把蘭姐送回家，自己快12點了才到家，我也是一直等到小菲到家了才安心睡覺」，高調宣示自己和汪小菲關係匪淺，她同時被起底是北京的富家千金，已經得到汪小菲媽媽張蘭的認可。

劉亦桐曾發文為汪小菲駁斥外界批評，認為汪小菲與一般的富二代不同，因為汪小菲有一股不服輸的勁，可惜許多人都沒有看見這一點，她並大膽示愛汪小菲「在我這裡永遠是最好的，我認為他好就夠了」，對於網友好奇她和汪小菲的關係，她則回應「「蘭姐為難，她要說我就是小菲的女友，這時會對品牌不好，如果說不是，對我也是傷害，蘭姐高情商會說話，用一種巧妙的方式解釋過去，我謝謝蘭姐，是我的問題我太高調了，給她造成了困擾。」

不過她的單方面認愛，不免引來外界質疑，有網友指她其實只是一個離婚的單親媽媽，經營的抖音帳號也已被投訴封號，指她每一條視頻都刻意把自己包裝成和張蘭很熟，而且和汪小菲是情投意合，都只是為了要蹭流量罷了。

汪小菲(右)被爆新歡是抖音網紅劉亦桐。（取材自微博）
汪小菲(右)被爆新歡是抖音網紅劉亦桐。（取材自微博）
有網友挖出劉亦桐過去曾經結婚生子。（取材自微博）
有網友挖出劉亦桐過去曾經結婚生子。（取材自微博）

汪小菲 抖音 北京

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