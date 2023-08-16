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「交通住宿可報銷」活動臨時取消 趙麗穎霸氣埋單粉絲損失

娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎以深V黑色吊帶裙現身，粉絲大讚「美人穎」。（取材自微博）
趙麗穎以深V黑色吊帶裙現身，粉絲大讚「美人穎」。（取材自微博）

中國流量女星趙麗穎日前原定出席南京彩妝品牌活動，沒想到傳出品牌方擔憂人潮過多，臨時取消活動改線上直播，造成粉絲經濟損失，趙麗穎霸氣埋單費用，引發各界熱議，粉絲也直呼暖心。

趙麗穎在「陸貞傳奇」、「花千骨」、「知否知否應是綠肥紅瘦」飾演女主角，帶來巨大流量，躍升為一線女星，吸引廠商邀約合作。

綜合媒體報導，趙麗穎13日原定出席南京彩妝品牌活動，現場都已布置好，10日傳出品牌方擔憂人潮過多又無法更動地點，臨時取消活動；據了解，趙麗穎的南京線下活動本是天線期待的盛事，排隊粉絲早早地做好準備，買好車票、機票跟飯店。

對此，趙麗穎不僅首先發布取消活動的消息，透過微博帳戶「二球大號」承諾代為埋單10日之前的相關費用，即將到南京參加活動的粉絲們可以報銷路費及酒店住宿費用，請受到影響的粉絲私訊「趙麗穎全球粉絲後援會」。

後來該活動改為直播進行，趙麗穎以一襲深V黑色吊帶裙現身，搭配華麗項鍊跟精緻妝髮，成功製造話題；後來工作室也發出精修圖，相當吸睛，粉絲們紛紛大讚「美人穎」、「被趙麗穎美暈了」。

趙麗穎 微博

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