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TFBOYS粉絲遊行亂象 傳劉若英演唱會被砍

娛樂新聞組╱綜合報導
TFBOYS西安演唱會發生大批粉絲舉旗占路遊行引發官方震怒後，原定19日舉行的劉若英西安演唱會，也傳出確定遭官方取消。(中新社資料照)
TFBOYS西安演唱會發生大批粉絲舉旗占路遊行引發官方震怒後，原定19日舉行的劉若英西安演唱會，也傳出確定遭官方取消。(中新社資料照)

TFBOYS西安演唱會，日前發生大批粉絲舉旗占路遊行引發官方震怒後，繼「西安春浪音樂節」登場前夕被臨時取消，原定19日舉行的劉若英西安演唱會，也傳出確定遭官方取消。

中國偶像天團TFBOYS的10周年演唱會6日在西安舉行，因為亂象頻傳，引發「上面」震怒，下令取消西安接續的8、9月大型演出活動。其中，大批TFBOYS粉絲當天聚眾舉應援旗上街遊行，觸動當局敏感神經，社群盛傳這是主因。

「西安春浪音樂節」12日登場前不到24小時，主辦單位突然收到上級部門「關於西安大型活動的管控」的緊急通知，被臨時取消。劉若英原定19日舉行的西安演唱會，現在也傳出遭官方取消。

「劉若英陝西後援」在微博發文稱，「遺憾的通知大家，奶茶飛行日8.19西安站演唱會暫時取消」；一名參與劉若英演唱會的大提琴樂手在評論中稱，「我們剛剛收到通知，西安場確定取消了」。她還強調：「公司一定是有極力去爭取如期演出，很可惜西安場目前暫時見不到面了」。

後援會與樂手發文後，立即躍為微博熱搜話題引發關注，其後他們又刪文稱以官方發布為準。劉若英與其工作室官方微博未發布取消訊息。

據九派新聞報導，網傳劉若英19日西安演唱會將被取消，對此，中共西安市委宣傳部、西安市文旅局、西安奧體中心的工作人員均稱，暫時沒有收到相關的正式通知，無法做出確定回應。

中國網友多認為，劉若英西安演唱會若確定被取消，接下來五月天預定9月8至10日在西安舉辦的三場演唱會恐怕也不保。

微博 中共

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