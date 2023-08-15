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舞台事故一籮筐 張學友唱一半跌坐在地 李玟摔掉一塊肉

記者林士傑／綜合報導
張惠妹(左)擔任江蕙演唱會嘉賓時太過激動而滑倒在地。(本報資料照片)
張惠妹(左)擔任江蕙演唱會嘉賓時太過激動而滑倒在地。(本報資料照片)

62歲的張學友近日在大馬舉行合計6場的「60+」世界巡演，在第3場時不慎跌倒，第一時間敬業地起身繼續演出，讓粉絲很是心疼。而台上機關重重，像是已故天后李玟、林子祥、陳奕迅、張惠妹、羅志祥都遇過類似意外。

張學友因為耳水不平衡症狀發作，強忍暈眩不適繼續演出，在走下舞台斜坡時疑失去平衡、跌坐在地，所幸沒大礙。他表示這是頭一回在演唱會期間發作，頭暈會影響跳舞，但不影響唱歌，而他所屬唱片公司表示他當時並沒暈眩，只是在平的舞台滑倒，接著會休息備戰剩餘3場演出。

李玟生前因左腿天生缺陷動刀，術後常年靠右腿支撐全身力量，2017年在中國長沙舉辦演唱會，舞台地板過滑讓她不慎跌倒，索性坐在地上說：「跌倒了，就算跌斷了骨頭，也會繼續唱下去。」就醫才發現右小腿掉了一塊肉，令人心疼。

張惠妹每每現身都穿上驚人高跟鞋，2015年擔任江蕙演唱會嘉賓熱舞時太過激動，整個人跌坐在地，她先呼喊「給我掌聲」，臨危不亂地起身繼續演出，十分敬業。

陳奕迅2002年參加台灣校園演唱會，不慎踩斷音箱支撐架導致下半身狠撞舞台邊緣，摔破睪丸，忍痛敬業完成演出後才就醫；而林子祥2003年擔任汪明荃演唱會嘉賓，由於升降台故障、跌落8呎大洞當場昏迷，急救後撿回一命，但留下右耳嚴重耳鳴。

李玟也曾在舞台上摔傷。(取材自微博)
李玟也曾在舞台上摔傷。(取材自微博)

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