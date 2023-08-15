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當面撞見王大陸要輕生 鄧萃雯崩潰痛哭登熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
鄧萃雯在「孤注一擲」中的表現獲得好評。(取材自微博)
鄧萃雯在「孤注一擲」中的表現獲得好評。(取材自微博)

由張藝興、金晨、周也、詠梅等人主演的電影「孤注一擲」，上映以來，票房不俗，一周內大收近18億人民幣，引發關注。演員中，港星鄧萃雯雖然只有幾場戲，但她精湛演技驚艷觀眾，甚至登上熱搜。

香港01報導，鄧萃雯近年來專注在內地發展，但產量並不多，這次「孤注一擲」是相隔7年後再度參演電影。鄧萃雯在片中飾演賭徒王大陸的母親，劇情講到王大陸因負債累累而要尋死，眼見兒子在面前要輕生，鄧萃雯崩潰痛哭。

這一幕令觀眾大為動容，紛紛在網上大讚鄧萃雯演技出色，是整部片最搶鏡的角色，更登上微博熱搜。

據悉，鄧萃雯曾演過知名港劇「金枝欲孽」中的如妃、「巾幗梟雄之義海豪情」中的九姑娘，給人留下深刻印象。她在「孤注一擲」中雖然只是配角，但她的炸裂哭戲仍感動不少觀眾。

鄧萃雯近日於社交平台宣傳「孤注一擲」，她透露這個角色對她來說意義重大，「自從拍過劇集『師奶兵團』後，非常能感受到和社會群眾共鳴的重要；當年劇集不但拿了最高收視，受大眾喜愛，也讓我更明白回饋社會的意思和作用。賦予『社會意義』的影視作品很難得，值得支持。等了十多年終於再遇上這電影『孤注一擲』。相信沒有一個父母想看見自己的孩子遇上詐騙，愛上賭博，被洗腦變得瘋狂和人性泯滅。沒有孩子的我，拍攝期間完全能感受那份切膚之痛」。

「孤注一擲」取材自上萬起真實詐騙案例，境外網絡詐騙全產業鏈駭人內幕在大銀幕上首度被揭秘。

詐騙 香港 微博

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