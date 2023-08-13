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拿梁朝偉炒作？ 于正捧新人惹議 網：比較像另個男星

娛樂新聞組／綜合報導
梁永祺像梁朝偉？網友說其實更像朱一龍。(取材自微博)
梁永祺像梁朝偉？網友說其實更像朱一龍。(取材自微博)

素有「金牌監製」之稱的于正，曾捧紅包括楊冪、趙麗穎、陳曉、吳謹言等一線演員，造星能力獲業內肯定。近日，于正又簽下一名年輕男藝人梁永祺，還稱他樣貌神似影帝梁朝偉，引來不少質疑。過不久，于正改口，「那只是我個人感覺，現在愈看愈不像。」

香港01報導，近日有網友捕捉到梁永祺的生圖照片，從曝光的照片可見，梁永祺身穿便服，頭上梳着古裝髮型，應該是趕着開工拍攝。在網友零修圖鏡頭下，可見他五官長得精緻，特別是一雙眼睛又圓又大。

對於梁永祺的外型，于正先前回覆網友留言時，曾配上梁永祺一張眼神憂鬱的酷帥照片，他寫道，「不像你說的這些人吧，難道不像梁朝偉？」言下之意覺得他神似梁朝偉。

梁朝偉。(取材自微博)
梁朝偉。(取材自微博)

但大部分網友不認同他的說法，表示梁永祺根本不像梁朝偉，因為梁朝偉眼睛沒那麼大，且散發著憂鬱氣息，兩人差別很大。還有不少網友說，梁永祺比較像男星朱一龍，因為兩人都是屬於長臉。

朱一龍。(取材自微博)
朱一龍。(取材自微博)

對此，于正改口表示，「那只是我個人的感覺，現在愈看愈不像，每個演員都應該有自己的特色，但前輩精湛的演技是我們永遠的榜樣。」前後說法不一，引來不少網友猜測他是在炒作，為自家藝人打知名度。

梁朝偉 香港 楊冪

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