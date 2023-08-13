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狠斬6年情… 阿Sa爆分手富三代 「被這件事傷透了心」

娛樂新聞組／即時報導
蔡卓妍（中）與石恆聰（左二）經常被催婚。(取材自Instagram)
蔡卓妍（中）與石恆聰（左二）經常被催婚。(取材自Instagram)

現年40歲的港星蔡卓妍（阿Sa）與富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰，自2017年爆出戀情至今已六年，早已是公認的一對。正當外界以為阿Sa將嫁入豪門之際，近日卻爆出阿Sa與石恆聰已正式分手，原因是雙方在結婚一事上一直得不到共識。

香港01報導，據悉，阿Sa與男友石恆聰交往不久就展開半同居生活，阿Sa亦早已融入男友家庭，與男方家人關係非常好，阿S亦早已認定對方為結婚對象。

兩人分手消息傳出後，震驚不少網友，有傳兩人分開的導火線主要是男方浪子性格似乎未玩夠，阿Sa與對方在結婚一事上一直得不到共識，以致6年情告終。

報導說，阿Sa近年專注內地發展，與石恆聰聚少離多，感情已大不如前，前年更一度傳出分手，當時阿Sa以「無中生有」回應。

據悉，男方與阿Sa在一起後，依然經常去夜店玩樂，還與圈中一位C小姐過從甚密，阿Sa得知後，只好忍痛分手。有指石恆聰曾試過挽回，但阿Sa心意已決。

近期，阿Sa突然放長假與家人朋友不停旅遊，並不見石恆聰同行，可見兩人分手早已有跡可尋。

其實，阿Sa先前上節目分享過愛情觀，「我現在的想法是我找到一個我很喜歡的人，很合適的人，而我現在就算沒有婚禮，我跟這個人一起我也很開心。」對她來說始終覺得戀愛平淡就好，說道：「兩個人很愛對方，然後平平淡淡其實也挺好，我覺得會比做那樣（夢幻）的東西更好。」

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