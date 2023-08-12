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娜扎為何接這種代言？ 女神在線發牌被罵上熱搜

娛樂新聞組／即時報導
古力娜扎被封為「新疆女神」。（取材自微博）
古力娜扎被封為「新疆女神」。（取材自微博）

被封為「新疆女神」的古力娜扎新代言引起廣泛討論，她代言賭博性質遊戲，上演「美女荷官，在線發牌」，粉絲看不下去，在工作室評論區抗議，直言「賺錢也該有底線」、「不愛惜羽毛」，但也有粉絲護航，認為這只是工作，何況代言的又不是只有娜扎。「#娜扎為什麼接這種廣告#」衝上熱搜。

綜合媒體報導，這次的代言產品被指讓人聯想到賭博，乍一看還以為是娜扎的照片被無良商家盜用，但捕魚遊戲也官宣古力娜扎是代言人。

有評論指出，娜扎有「笨蛋美人」的稱號，也常被認為是「戀愛腦」，這次代言事件有很多粉絲為她不值，認為娜扎有顏值有身材，「在唐人時，有fendi，Tiffany，Alexander Mcqueen，做頂流鹿晗擇天記女主，現在呢。這個遊戲代言娜扎本人都不敢發在微博」，怒轟為了賺錢「接這種代言危害青少年還美名化」。

古力娜扎的經紀人為此也發文聲明，表示「合作的遊戲平台是一款正規合法合規的遊戲，且必須實名認證，不到18歲是無法進入此遊戲」；「關於此次爭議，本質矛盾為我作為娜扎的經紀人，對藝人的職業規劃和粉絲訴求出現分歧和矛盾，也因溝通速度和處理方式不當，造成對藝人形象的磨損以及和粉絲之間的分歧，誠摯的給娜扎和所有粉絲道歉」。

不過也有粉絲表示，遊戲有「經過國家審核」，也有其他很多代言人，不需要只盯著娜扎做文章。

古力娜扎近日接受採訪，也提到早年被網友們謾罵、攻擊，她差點爆粗口，氣憤又無奈表示：「憑什麼天天忍受著你們的罵呢，我為什麼變成現在這樣這麼不自信？」因此決定把評論功能關了，但她仍會私下偷偷搜索看網友評價。

古力娜扎為遊戲代言引發爭議。（取材自微博）
古力娜扎為遊戲代言引發爭議。（取材自微博）
古力娜扎為遊戲代言引發爭議。（取材自微博）
古力娜扎為遊戲代言引發爭議。（取材自微博）

鹿晗 新疆 微博

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