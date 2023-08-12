「中國第一美胸」徐冬冬秀牽手照 復合尹子維

徐冬冬被封為「中國第一美胸」。（取材自微博）

被封為「中國第一美胸」的女星徐冬冬日前曬牽手照，宣布與香港 藝人尹子維復合。兩人2019年傳出戀情，短短八個月便分手，其後男方屢求復合，但始終未能打動女方。最近兩人頻繁合體，兩人同遊泰國 被網友偶遇，還同框直播，終於還是成功復合。

照片中的徐冬冬與尹子維十指緊扣，並配文寫道：「我們嘗試再次走在一起，用心對待彼此。謝謝大家。@尹子維Terence」隨後尹子維轉發，配了一個心的表情。

33歲徐冬冬演過「大嫂」、「西虹市首富」，擁有35E上圍，還被封為「中國第一美胸」；2018年宣布和胡燕妮的兒子尹子維交往，但公開戀情一年後就分手。傳聞大她15歲的男方為了她拍戲方便，買豪宅送她，徐冬冬否認說：「他是很好的人，沒復合，沒有收，謝謝。」

去年底，尹子維發文承認難忘舊情，「認識八年了雖然她（徐冬冬）很自強，始終認為她是我需要保護的人。」更稱：「她是不婚主義者…我希望好，怎麼才能夠好好照顧她？」徐冬冬則親上火線回應兩人當時分手主因：「關於我們之前是他不太想結婚。當他想結婚時我已經確定不想結婚。」

徐冬冬曬出牽手照，宣布與尹子維復合。（取材自微博）

八個月以來，尹子維仍常在微博 分享近況和對徐冬冬的想法，徐冬冬則一度打臉前男友說：「我有看他微博但已取關，因為希望大家都靜一靜。」