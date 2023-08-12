我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西飛中航班 10月起擴增 票價將波動

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

「中國第一美胸」徐冬冬秀牽手照 復合尹子維

娛樂新聞組／綜合報導
徐冬冬被封為「中國第一美胸」。（取材自微博）
徐冬冬被封為「中國第一美胸」。（取材自微博）

被封為「中國第一美胸」的女星徐冬冬日前曬牽手照，宣布與香港藝人尹子維復合。兩人2019年傳出戀情，短短八個月便分手，其後男方屢求復合，但始終未能打動女方。最近兩人頻繁合體，兩人同遊泰國被網友偶遇，還同框直播，終於還是成功復合。

照片中的徐冬冬與尹子維十指緊扣，並配文寫道：「我們嘗試再次走在一起，用心對待彼此。謝謝大家。@尹子維Terence」隨後尹子維轉發，配了一個心的表情。

33歲徐冬冬演過「大嫂」、「西虹市首富」，擁有35E上圍，還被封為「中國第一美胸」；2018年宣布和胡燕妮的兒子尹子維交往，但公開戀情一年後就分手。傳聞大她15歲的男方為了她拍戲方便，買豪宅送她，徐冬冬否認說：「他是很好的人，沒復合，沒有收，謝謝。」

去年底，尹子維發文承認難忘舊情，「認識八年了雖然她（徐冬冬）很自強，始終認為她是我需要保護的人。」更稱：「她是不婚主義者…我希望好，怎麼才能夠好好照顧她？」徐冬冬則親上火線回應兩人當時分手主因：「關於我們之前是他不太想結婚。當他想結婚時我已經確定不想結婚。」

徐冬冬曬出牽手照，宣布與尹子維復合。（取材自微博）
徐冬冬曬出牽手照，宣布與尹子維復合。（取材自微博）

八個月以來，尹子維仍常在微博分享近況和對徐冬冬的想法，徐冬冬則一度打臉前男友說：「我有看他微博但已取關，因為希望大家都靜一靜。」

徐冬冬日前曬出牽手照片，認了和尹子維繼續交往。不少網友送上祝福，並讓尹子維好好珍惜，「姐姐真的愛憎分明！瀟灑坦蕩」、「既然分過一次，那說明男德學得不夠，建議讓他再學學」、「祝福，希望這次可以一直走下去，失去過的才會懂得珍惜」等。

香港藝人尹子維一直對徐冬冬難忘舊情。（取材自Instagram）
香港藝人尹子維一直對徐冬冬難忘舊情。（取材自Instagram）

微博 香港 泰國

上一則

趙麗穎自拍萌照 藏真假密碼? 登熱搜

下一則

梁朝偉被爆祕戀小36歲女星程瀟 有私生子、日本置產藏嬌

延伸閱讀

真的假的？ 趙麗穎兩張自拍照藏密碼 68萬網友燒腦

真的假的？ 趙麗穎兩張自拍照藏密碼 68萬網友燒腦
中國第一美胸曬牽手照 撒狗糧復合

中國第一美胸曬牽手照 撒狗糧復合
才駁斥罹癌…港星羅嘉良近照 蒼老到網友大吃一驚

才駁斥罹癌…港星羅嘉良近照 蒼老到網友大吃一驚
吳鎮宇兒子費曼宣布退出微博 自曝「有病」…精神和肉體都累了

吳鎮宇兒子費曼宣布退出微博 自曝「有病」…精神和肉體都累了

熱門新聞

李玟與媽媽及兩位姊姊（右二為李思林）。(圖：取材自微博)

李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」

2023-08-06 02:10
導演王晶(左三)領著眾演員亮相。(取材自微博)

截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…

2023-08-06 08:00
Lil Tay因為在網路上發表一連串用髒話嗆聲的炫富影片爆紅。圖／摘自IG

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

2023-08-09 15:52
湯姆克魯斯聽聞舊愛離婚，馬上想要復合？（歐新社）

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

2023-08-04 10:10
王祖賢曬自拍照。圖／摘自冰糖賢璐迷微博

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

2023-08-08 15:00
具俊曄講到眼眶紅。(摘自YouTube)

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

2023-08-09 10:41

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子