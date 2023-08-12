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劉德華打造藝術空間 重拾年輕夢想

記者梅衍儂／綜合報導
劉德華(右)對藝術深深有感。(圖：台灣映藝提供)
劉德華(右)對藝術深深有感。(圖：台灣映藝提供)

香港天王劉德華入行超過40年，今年接受新挑戰跨界藝術圈，將於25日至下月9日在西九文化區藝術公園自由空間FREESPACE舉行「1/X劉德華的藝術空間」，並首度與五位當代藝術家合作創造數個裝置作品。他形容心情猶如重回17歲初出道時，對演藝工作的衝勁。

劉德華透露，這次藝術空間的概念是自己對自己的一個承諾，「可以說是埋藏在我心中很久的種子，十多歲的時候經常在藝術中心出入的我，那時候覺得自己屬於這裡的。後來成為藝人，但夢想一直在。我覺得這次的藝術空間展覽，有種重回年輕時候，將自己夢想再『夢』一次的感覺，亦希望透過展覽介紹一群出色的藝術家們給大眾」。

這次和五位藝術家合作，他表示，他們猶如老師，使他獲益良多，「這次參與的他們，衝勁不比我低，努力不比我少，見到他們每天對著藝術無甚認識的我，如老師般去教導我，從不同的藝術範疇中給予我很多不同的感覺。」

他期待大家從作品中看到不一樣的劉德華，看到藝術家對自己的要求，他深深被感動。劉德華也說：「藝術不一定是流行、不一定是高深，藝術源於生活，將藝術成為你的意念、你的行為、你的想法，誠懇的你就能夠將不同的藝術美，點亮身邊不同的人。」

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