「門前寶地」…向佐郭碧婷新片入圍多倫多電影節

向佐和郭碧婷十指緊扣放閃。(取材自微博)

女星郭碧婷2019年嫁給香港娛樂大亨向華強兒子向佐，兩人婚姻屢傳亮紅燈，不過近期向佐頻頻曬家庭成員互動畫面，看似在反駁相關傳聞，兩人合作演出的電影「門前寶地」也傳出好消息，除發布最新海報並將亮相第48屆多倫多電影節Centrepiece programme單元（前現代世界電影單元）。

由徐浩峰、徐駿峰執導，向佐、郭碧婷、安誌傑、李媛、唐詩逸、趙崢、五條人仁科等主演的電影「門前寶地」，講述1920年的天津，一武館老館長過世後，大弟子和館長兒子之間的武行「爭鬥」。影片曾入圍 第25屆上海國際電影節「首映盛典」單元。此次，「門前寶地」入圍多倫多國際電影節，並將於9月在北美首映。

新京報報導，此前，徐浩峰笑稱這部「門前寶地」是用「師父」換來的「真功夫」，其中所著重表現的正是一代宗師葉問壓箱底的八斬刀。在向佐拍攝八斬刀的部分時，80歲的梁紹鴻（葉問的徒弟）一直在現場，跟完全程。向佐也在開拍之前花了近兩個月的時間做專門訓練，提前兩個月飛到珠海到梁紹鴻的武館學習八斬刀，之後提前一個月到北京 拍攝、集訓，力求用最好的狀態、最真實的招式還原一代宗師的武術絕學。

身兼主演、製片人的向佐透露這部片有很多打戲，危險又容易受傷，自己就曾不小心失手打傷同劇女演員唐詩逸，女方硬生生挨揍，他自責直呼：「那場戲我的情緒太飽滿，沒有很準確地到她的護具上，真的非常對不起她。」