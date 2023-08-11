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戲說從頭／田曦薇、周雨彤 「半熟男女」探索愛

娛樂新聞組／綜合報導
田曦薇飾演一線都市裡的平凡女孩。(取材自微博)
田曦薇飾演一線都市裡的平凡女孩。(取材自微博)

都市情感劇「半熟男女」近日殺青，該劇故事了當下年輕人在尋愛尋己的都市生活中，直面極致情感關係，收穫不同成長的故事。該劇由田曦薇、辛雲來、袁文康、董潔、周雨彤主演，由九人九色演出詮釋了都市裡的情感眾生相。

新快報報導，田曦薇飾演一線都市裡的平凡女孩何知南，直面情感難題與隱秘欲望。她認為，愛情裡己方感受最重要，獲取情緒價值是優先考量標準，先愛自己才有能力愛人。而周雨彤飾演卷王女律師韓蘇，在都市生存本中以清醒頭腦優秀之姿，全力往上爬。她認為，保持一貫的清醒，減少內耗試錯，向上不停步，才能輕鬆收穫更好的愛情。

辛雲來首次挑戰出演爭議性角色瞿一芃，他認定「錢程」才是人生與情感的第一順位。

報導指出，張哲華挑戰飾演富二代高鵬，在半熟之路上謀成長，他認為一手「鈔能力」不是超能力，畢竟真愛無標價，唯有真心能贏得愛。曾夢雪飾演魅力滿分的大美女孫涵涵，一方面憧憬獨立，另一方面又渴望情感依賴。

此外，袁文康飾演事業有成的型男人夫周斌，熟手出擊，在情感中「謀新」不停，游刃有餘。侯雯元飾演直面現實追求本真的王子路，遵從內心的謀真達人，是一個在職場與情場均能保持純粹的理想派。董潔飾演內心強大的女強人曾誠，堅持親密關係守恆，以誠換誠、以報還報，愛恨分明。

周雨彤飾演律師，是個都會新女性。(取材自微博)
周雨彤飾演律師，是個都會新女性。(取材自微博)

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