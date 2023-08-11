「熱烈」票房與他無關 王一博讓導演大鵬黑臉了

導演大鵬(左)帶著王一博等人赴泰國路演。(取材自微博)

由大鵬執導，黃渤、王一博、劉敏濤、岳雲鵬等人主演的電影「熱烈」上映後取得不錯的票房，頂流藝人王一博可說功勞不小。近日，大鵬帶著王一博等進行電影路演時，提到希望電影不辜負王一博的期待，沒想到王一博的回應引起熱議。

「熱烈」劇組近日來到泰國 進行路演，導演大鵬說，希望這部電影不會辜負王一博的期待。一旁的王一博回應，「作為演員，我很享受拍攝的過程，自己已經完成了演員的工作，最後電影怎麼樣，其實跟自己沒有關係的。」

這段話驚呆了不少網友，有人覺得王一博實在不給大鵬面子了。還有網友說，「作為主演，說電影之後怎麼樣跟他沒關係，感覺不負責任」、「主演不用扛票房嗎？」但也有人為王一博緩頰，稱他應該是想鼓勵導演，但表達能力不好，導致意思有點變了。

此外，有眼尖網友發現，王一博說這段話時，大鵬一開始還笑的很開心，之後便抿著嘴、抱著手臂，神情非常嚴肅，幾乎是黑著臉聽完全程。

不過，大鵬很快出來回應，他巧用電影中黃渤的台詞回懟，「不愧是學翻譯出身的啊，眼神都能翻！」在評論區裡，大鵬還幽默地請求大家「多玩點電影裡面的梗，少玩我哈哈哈。」