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重回17歲初心 劉德華宣布1喜事

記者梅衍儂／即時報導
劉德華對「1/X劉德華的藝術空間」展覽，相當用心。（圖：台灣映藝提供）
劉德華對「1/X劉德華的藝術空間」展覽，相當用心。（圖：台灣映藝提供）

天王劉德華入行超過40年，今年決定接受新挑戰跨界藝術圈，分享演藝路上多年來累積的功力和成果，將於8月25日至9月9日香港西九文化區藝術公園自由空間FREESPACE舉行「1/X劉德華的藝術空間」，劉德華首度與5位當代藝術家合作，創造出多個裝置作品。這次踏足藝術，他形容心情猶如重回17歲初出道時對演藝工作的衝勁。

劉德華出道超過40年，將跨足藝術領域。（圖：台灣映藝提供）
劉德華出道超過40年，將跨足藝術領域。（圖：台灣映藝提供）

劉德華透露這次藝術空間的概念是自己對自己的一個承諾，「這次舉行藝術空間可以說是埋藏在我心中很久的種子，10多歲的時候經常在藝術中心出入的我，那時候覺得自己屬於這裡的。後來成為藝人，但夢想一直在。我覺得這次的藝術空間展覽，有種重回年輕時候，將自己夢想再『夢』一次的感覺，亦希望透過展覽介紹一群出色的藝術家們給大眾」。

劉德華對藝術深深有感。（圖：台灣映藝提供）
劉德華對藝術深深有感。（圖：台灣映藝提供）

他將會聯合5位藝術家，共同設計作品參展，包括林于思、許倬爾、黃玉龍，以及黎意雄和梁子程組成的STICKYLINE團隊等。展出的作品都以劉德華為原點，並從他身上及其經典演藝作品中汲取靈感，匠心打造出各個藝術空間，為觀眾帶來油畫、大型裝置、雕塑、書法、水墨畫、幾何紙雕、結晶裝置藝術等多媒介創作。華仔形容他們猶如自己的老師，從這次合作中獲益良多。

劉德華和5位藝術家合作辦展。（圖：台灣映藝提供）
劉德華和5位藝術家合作辦展。（圖：台灣映藝提供）

「這次參與的他們，衝勁不比我低，努力不比我少，見到他們每天對着藝術無甚認識的我，如老師般去教導我，從不同的藝術範疇中給予我很多不同的感覺。」他期待大家從作品中看到不一樣的劉德華，看到藝術家對自己的要求，華仔不諱言這次創作過程中，徹底被他們所感動。

劉德華用心與夥伴討論細節。（圖：台灣映藝提供）
劉德華用心與夥伴討論細節。（圖：台灣映藝提供）

劉德華率先將展出的3大藝術空間與大家分享，包括「途」Always、「沿途」All Along、「沿途有你」All Along With。作品以劉德華以跨界多元的身份，踏入藝術之路的切入口，沿途是舞台，是電影，是文化藝術領域不斷開拓新的創作空間；同時他希望聯合當代藝術家透過藝術新視角帶給大家。

劉德華說：「藝術不一定是流行、不一定是高深，藝術源於生活，將藝術成為你的意念、你的行為、你的想法，誠懇的你就能夠將不同的藝術美，點亮身邊不同的人。」

雕塑 香港 華為

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