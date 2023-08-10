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「封神」中的「蘇妲己」竟是房祖名舊愛？ 娜然曾是夜店常客

娛樂新聞組／即時報導
娜然被爆曾經與成龍的兒子房祖名交往。(取材自微博)
娜然被爆曾經與成龍的兒子房祖名交往。(取材自微博)

烏爾善執導的電影「封神第一部」近日成為熱議話題，片中的多位新人演員也備受矚目，尤其是飾演「蘇妲己」的俄蒙混血兒娜然，人氣水漲船高，關注度倍增，近日有網友發現，原來她曾與成龍的兒子房祖名交往。

香港01報導，2016年，曾有媒體報導房祖名疑似戀上辣模，並直接起底女方，發現她是夜店常客。當時娜然叫Nana E，18歲簽約香港模特兒公司Model Genesis，那時的她已經拍攝過不少廣告。

報導指，房祖名大了Nana14歲，兩人於2015年9月香港夜店認識，據稱，房租名一見到對方便討要了電話號碼。由於Nana不常在香港，房祖名也經常港台兩邊飛，到2016年2月才擦出愛火，還一起現身陳奕迅於台北小巨蛋的演唱會。

出生於1997年的娜然是俄羅斯與蒙古混血兒，五官立體精緻，身高173公分，高中畢業後，在新加坡、香港、日本及台灣等地發展模特兒職業生涯，曾與多家知名模兒特經紀公司簽約，2016年10月，因出演歌曲「告白氣球」MV而獲得關注；2017年，參加神話史詩電影「封神三部曲」角色海選，並成功入選。

據悉，房祖名舊愛薛凱琪當時被問到這件事，只淡淡回應「會祝福朋友」，還誇「她是漂亮的女孩，眼睛比房祖名還大」。

香港 新加坡 氣球

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