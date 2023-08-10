默契十足？劉青雲和古天樂拍了17部片 曝平日不見面

劉青雲與古天樂20年來，一共在大銀幕合作了17部電影。(圖：華映提供)

港星劉青雲與古天樂20年來一共在大銀幕合作了17部電影，演出默契十足，這回在新片「掃毒3：人在天涯」大打出手，在狹小車廂裡近身肉搏，雖然兩人經驗豐富，但因困難度高，劉青雲還是不小心扭傷手指。

香港 兩大影帝劉青雲和古天樂兩人從早期的「絕世好Bra」、「竊聽風雲」系列，到近期的「掃毒」、「危城」、「明日戰紀」等電影，演出默契十足，也是票房常勝軍，可說是最佳拍檔。

兩人合作多年，總是火花四射，劉青雲表示都要靠導演的想法和要求，「如果一直重複一樣的演出，很難再有新火花，如果都演不一樣的角色，就會有不同的表現。」他更搞笑地說，彼此保持新鮮感的方式就是：「平日不要見面，工作時再見就好。」聽到記者建議兩人下回可以挑戰同志 BL劇情，創造新的火花，讓劉青雲大讚：「這是個很棒的想法。」

這回在「掃毒3：人在天涯」中兩人關係從好友變成敵人，有一場兩人在狹小的車廂中近身肉搏，爭奪手槍，因為空間有限，他們又都人高腿長，讓拍攝的難度增加許多。因為這是一開場的重頭戲，導演邱禮濤及動作導演特別與劉青雲和古天樂一起研究車上的打鬥動作，為了配合有限的空間，讓拍攝及演出的難度都大增，動作也更為複雜。一開始，由古天樂先搶槍發難，劉青雲要接著起腳踢掉古天樂的槍，導演直呼劉青雲的身手很俐落，劉青雲笑說：「幸好有事前的演練，才能流暢的演出。」但在排練時還是發生了小小意外，劉青雲排練時不小心稍稍扭傷了手指。