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莫少聰回應7年前貼文撇離婚 罕見談舊愛洪欣

娛樂新聞組／綜合報導
莫少聰首度回應2016年離婚貼文。(取材自微博)
莫少聰首度回應2016年離婚貼文。(取材自微博)

62歲莫少聰（大眼仔）過去憑著電影「中國最後一個太監」走紅，帥氣臉龐加上濃眉大眼，堪稱是80年代的男神代表，可惜後來傳出離婚、染毒等負面新聞，演藝事業一落千丈。先前曾有網友爆料他穿著窮酸衣服做商演，還有傳聞說他離婚後獨立撫養女兒，生活潦倒。如今他則對外澄清自己不曾離過婚。

莫少聰2016年時曾在微博上發文，內容指稱與老婆「未能攜手走到最後」，當時外界以為他的發文是宣告離婚消息，多年後受訪他則澄清自己並沒有離婚。據港媒報導，莫少聰透露妻子與女兒長期居住在北京，近來趁著女兒放暑假，便帶著2女兒返回香港探望中風的媽媽，外界都以為他辛苦當單親爸爸已7年，對此他則澄清，表示與老婆結婚12年來不曾離婚過，還向媒體分享婚姻生活相當簡單美滿。

此外，他也解釋當年發文自揭婚變的原因，直言當年只是說氣話，後來雙方靜下心來便決定齊心解決問題，目前一家人生活得很好。他更罕見開口談舊愛洪欣，近年來洪欣與年輕10歲的老公張丹峰屢傳婚變，他則認為洪欣婚姻相當幸福；被問起與洪欣所生的22歲兒子，他則簡單表示有聯絡不願多談。

北京 中風 香港

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