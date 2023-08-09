黃曉明不避嫌帶緋聞女友工作 「像極Angelababy」

趙仕瑾(左)曾在2018年與Angelababy參加過某活動，兩人合照站在一起像是雙胞胎姐妹。(取材自微博)

45歲黃曉明 和Angelababy (楊穎)離婚後，緋聞 一直不斷，早前還傳出與網紅葉珂走到了一起，最近被拍到帶著新緋聞女友趙仕瑾一起外出工作，絲毫不避嫌戀情。

綜合媒體報導，當天下著小雨，工作人員先撐傘送黃曉明上車，趙仕瑾緊緊跟在身後。看得出來黃曉明的工作人員都認識趙仕瑾，在離開時趙仕瑾還非常熟絡的與同事打招呼。

黃曉明(左)、葉珂曾爆出緋聞。(取材自微博)

報導指出，早前網紅葉珂被傳是黃曉明女友，她不僅參加過黃曉明舉辦的家宴，兩人還曾一起曬出過同款湯圓，疑似一起過元宵節。葉珂還曾在白色情人節曬出收到玫瑰花，照片中的酒店風景和黃曉明住的酒店一模一樣。

雖然黃曉明與葉珂的戀愛證據多，但是黃曉明從未承認她是女友，沒多久葉珂就曬出分手買醉的照片，之後，黃曉明就被拍到與趙仕瑾一起約會的照片。

黃曉明的女友雖然換得快，但是他的審美非常專一，格外鍾情大眼睛、瓜子臉的美女。網友發現，趙仕瑾的穿着打扮像極Angelababy。有趣的是，趙仕瑾還曾在2018年與Angelababy參加過某活動，兩人合照也被扒出來，站在一起完全是雙胞胎姐妹。