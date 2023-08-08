趙麗穎PO出與馮紹峰生的兒子 網友驚呼…

趙麗穎首次發母子合照。（取材自抖音）

35歲女星趙麗穎 在2018年和男星馮紹峰結婚，隔年生下兒子「想想」，她向來非常保護兒子的隱私 ，也從來沒有發過小孩照片，不過近日更新生活動態，首次PO出母子不露臉的合照，「想想」可愛模樣讓粉絲全融化了。

綜合媒體報導，趙麗穎8日在抖音 更新出遊照，跟大家分享自己去老街遊玩的紀錄，還附上一張跟兒子拍的合照。照片中，4歲的想想一手摟住她的脖子，一腳朝上舉起，雖然沒露臉但個性應該十分活潑，首次發布兒子圖片立刻引起網友們熱議，認為母子互動很溫馨。

這是趙麗穎第一次PO兒子照片，許多人驚訝大呼「小王子都這麼大了」、「真的好可愛」、「都快忘了穎寶已經當媽了」、「已經為人母那麼多年了，時間好快」。

趙麗穎（左）、馮紹峰（右）離婚後，共同撫養兒子「想想」。(取材自微博)

2018年趙麗穎和馮紹峰拍攝電影「西遊記女兒國」及電視劇「知否？知否？應是綠肥紅瘦」時擦出愛火，同年10月兩人在微博上曬出結婚證宣布已經結婚，2019年3月生下一子「想想」，之後夫妻雙方傳因工作異地導致感情生變，2021年4月正式宣布已決定和平分手結束婚姻關係，兩人共同撫養孩子。

趙麗穎6月下旬被狗仔直擊，與前夫馮紹峰帶著小朋友一起聚餐，外界猜測極有可能是復合前兆，但近日只見她獨自帶著小朋友外出遊玩，行程結束後又把小孩送回馮紹峰家，她在馮紹峰家沒有多停留，與馮紹峰的「零交流」也被網友視為兩人復合無望。