不滿被罵「害死李玟」 Bruce申請查死因闢謠

李玟(左)傳出生前和Bruce的婚姻觸礁。(本報資料照片)

李玟 日前出殯時,Bruce(樂裕民)淪為千夫所指的腥夫,遭到粉絲痛罵,雖然他已向港媒表示李玟的死與他無關,但仍難逃粉絲責罵,據「華盛頓郵報 」報導,他計畫申請調查死因以闢謠。

李玟生前跟老公Bruce的婚姻疑似觸礁,導致Bruce成為粉絲心中的大罪人,火化當天還被圍剿痛罵「你殺了我們CoCo」,日前傳出他向香港 媒體「南華早報」表示「I have 100 percent nothing to do with her death.(我與她的死百分之百無關)」,鄭重否認網路謠言。

當時的他雖然不懂粉絲攻擊的意思,只說感覺到並非善意,但他也坦承「We have a 20-year relationship. No relationship is 100 percent perfect.(我們有20年的關係,沒有一種關係是百分之百完美的。)」顯見兩人相處的確出了一點問題。

面對自己的清白,一位知情人士稱,Bruce想要找出並公開李玟的死亡原因,此舉的目的是為了洗清他的名聲,避免謠言稱他對李玟決定結束自己的生命負有責任。李玟的二姐告訴「華盛頓郵報」,家人正在等待李玟的完整屍檢報告。