阿妹演唱會點名李榮浩 旁邊這對明星CP來不及躲

台下的李榮浩被張惠妹點名，一旁忙著躲鏡頭的井柏然與劉雯意外被拍下。(取材自微博)

台灣樂壇天后張惠妹「ASMR」世界巡演起跑，近日赴北京 開唱，吸引不少歌迷大咖及藝人朝聖。當天，歌手李榮浩被張惠妹點名，兩人親切互動，沒想到一旁的「地下明星CP」井柏然與劉雯卻忙著躲鏡頭，有趣過程全被拍下。

張惠妹在北京一連2天舉行演唱會，兩場吸引逾3萬人搶看，連楊丞琳的老公李榮浩也隱身觀眾席，阿妹發現後笑喊，「早知道你就上來我們一起唱歌就好了。」還表示未來想與他合作。與此同時，李榮浩身旁卻有戴口罩 、帽子的一男一女急忙低身躲避鏡頭，卻被眼尖網友發現兩人正是井柏然與劉雯。

井柏然與劉雯的甜蜜互動全被拍下。(取材自微博)

相關影片曝光後，引發網友熱議，「那兩人也太好笑了吧，這樣躲還更明顯」、「哈哈，真的是『偷偷藏不住』了」、「真情侶就是甜」、「他們兩個是此地無銀三百兩」。

以電影「捉妖記」、「後來的我們」走紅的大陸男星井柏然，自和女星倪妮分手後，感情世界備受關注。2019年，他與國際名模劉雯傳出緋聞 ，兩人多次被拍到甜蜜約會，也曾和李榮浩、楊丞琳夫妻聚餐時被發現「十指緊扣」，但兩人從未正面承認。

不過，這段戀情還是受到不少網友看好，還說「井寶和劉雯蠻配的」、「我同意這門婚事」。

劉雯。(取材自微博)