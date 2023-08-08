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溫拿五虎告別演唱會 鍾鎮濤攜女、陳友帶孫子上台

娛樂新聞組／綜合報導
「溫拿樂隊」在香港舉行「溫拿情不變說再見演唱會」告別演唱會。（取材自微博）
「溫拿樂隊」在香港舉行「溫拿情不變說再見演唱會」告別演唱會。（取材自微博）

成立近50年的香港知名樂團「溫拿樂隊」近日在香港舉行「溫拿情不變說再見演唱會」告別演唱會，被稱為「溫拿五虎」、平均年齡已經72歲的5名成員一同登台，向觀眾告別。成員還帶來了自己的下一代登台開唱，其中陳友更是連「第三代」孫子、孫女都帶來了。

香港01報導，「溫拿五虎」成員譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友、葉智強6日一同現身香港紅磡體育館，以合唱及獨唱交替方式，演唱當年出品的專輯歌曲，並不時穿插個人感言，氣氛溫馨，吸引不少中壯年以上歌迷到場。

鍾鎮濤還帶著自己19歲的女兒鍾懿一同登台，並讓鍾懿獨唱展現歌喉。而陳友更帶著兒子、孫子和孫女同台，形成二代、三代同台的有趣畫面。而「溫拿五虎」成員如今的平均年齡，已有72歲。

報導指出，成立於1973年底的「溫拿樂隊」，是香港第一個在紅館登台的樂團，成員雖各自發展，但約好每隔五年就要合體舉行演唱會。

此次也是他們成立以來第9度在紅館登台演唱。在充滿溫韾的氣氛中，5人以「千載不變」作為演唱會結尾，並一同搭肩向觀眾鞠躬致謝，獲得熱烈掌聲。

「溫拿五虎」未來不再舉行合體演唱會，讓許多歌迷都相當不捨。網友紛紛感嘆「都50年了也要解散嗎」、「退休也可以一起唱下去啊」。

針對告別演唱會的行程，譚詠麟並表示，下一場應會在澳門登台，之後計畫前往馬來西亞、新加坡及中國大灣區舉行。

香港 新加坡 澳門

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