香港「溫拿樂隊」告別演唱會 象徵粵語歌時代結束？

溫拿五虎在香港紅了50年，堪稱最長壽組合。（取材自微博）

紅透了50年的香港 溫拿樂隊（The Wynners）近日舉行告別演唱會，正式退下舞台。

上世紀1973年，溫拿橫空而出，5名成員是譚詠麟、鍾鎮濤、陳友、彭健新和葉智強，他們主唱英文歌；這些年輕人每次演出時，在台上載歌載舞，與人煥然一新的感覺，加上主唱鍾鎮濤和譚詠麟十分俊俏，樂隊很快就攫取了少男少女的歡心，為之瘋狂。

溫拿所以快速走紅，也與當時香港樂壇呈現新風氣有關。

香港是英國殖民地，但又與中國大陸脫離不了關係，多數居民來自廣東。在如此複雜的歷史和文化影響下，早年老一代港人既聽英文歌，也愛聽粵劇，期間台灣流行的國語歌也十分受歡迎，比如台灣歌星姚蘇蓉和青山等炙手可熱，每次來港在東方歌劇 院獻唱，都是場場爆滿。

其後，香港人口增多，在本土出生的年輕一代只喜聽英文歌，粵劇及台灣國語歌開始式微。

進入70年代，本地歌手許冠傑在唱了英文歌一段頗長時間後，開始創作粵語歌，推出的第一首「鐵塔凌雲」紅遍香江。

接著，他全力創作粵語歌，又為電影創作主題曲，這些歌曲每天在廣播電台播放，奠定了粵語歌後來成為樂壇主流的基礎。期間，本地電視劇的主題曲也都是粵語歌，由歌手羅文、徐小鳳、鄭少秋等人主唱，大行其道。

溫拿於1973年成立，起初還是受過去樂壇影響，主唱英文歌；他們於1974和1975年初出道時，所唱的英文歌，橫掃樂壇，這些歌曲有「Sha La‐La‐La‐La」、「I’ll Never Dance Again」、「L-O-V-E Love」、「「I Go to Pieces」、「Love and Other Pieces」和「4:55」，這些歌曲有些是自行創作，有些是翻唱，但每一首都成為當時的經典。

不過，隨著粵語歌的崛起，溫拿其後也開始轉唱粵語歌，並主唱電影主題曲，比如他們於1975年為電影「大家樂」主唱的多首歌曲，大受歡迎。

也是在這個時候，紅極一時的溫拿開始走向電影圈。

1983年，香港紅磡體育館落成，溫拿於同年9月進駐開唱，成為首支在紅館舉行個唱的香港樂隊。在接下來的歲月，溫拿每隔一段時間就在紅館演唱，每次都是那麼受歡迎。

溫拿走紅後，樂隊成員也有一段時間各奔西東，其中譚詠麟參與拍攝不少本地電影，鍾鎮濤和陳友則前往台灣拍攝電影，其中鍾鎮濤曾與林鳳嬌、鳳飛飛、沈雁、呂秀菱等合演過。

在1997年前後，鍾鎮濤宣布破產 ，溫拿再度演出，當時外傳溫拿是要表達對鍾鎮濤的支持和關愛。自此之後，溫拿在一段頗長時間才會演出一次。

近日，溫拿再次登台，舉行「情不變，說再見」（Farewell with LOVE）告別演唱會。儘管各成員已逾70的「從心所欲」之年，但各人在台上盡情獻唱，家人也陪同表演，到場支持的藝人眾多，為告別演唱會增添許多熱鬧，歌迷對此另有一番感受。

溫拿五虎在香港紅了50年，堪稱最長壽組合。（取材自微博）

這次演唱會自8月6日起舉行，原先只有5場，由於反應熱烈，主辦方已加開兩場。

從溫拿的角度看，這是該樂隊告別成立50年的最後一次演出，但從香港粵語歌看，粵語歌已沉寂了近20年，即使今天繼續存在，也無法與70年代和80年代的輝煌時代相比，溫拿的告別演唱會，實在令人擔心這又是否粵語歌時代的結束？