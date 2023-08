香港「溫拿樂隊」告別演唱會 象徵粵語歌時代結束？

溫拿五虎在香港紅了50年,堪稱最長壽組合。(取材自微博)

紅透了50年的香港 溫拿樂隊(The Wynners)近日舉行告別演唱會,正式退下舞台。

上世紀1973年,溫拿橫空而出,5名成員是譚詠麟、鍾鎮濤、陳友、彭健新和葉智強,他們主唱英文歌;這些年輕人每次演出時,在台上載歌載舞,與人煥然一新的感覺,加上主唱鍾鎮濤和譚詠麟十分俊俏,樂隊很快就攫取了少男少女的歡心,為之瘋狂。

溫拿所以快速走紅,也與當時香港樂壇呈現新風氣有關。

香港是英國殖民地,但又與中國大陸脫離不了關係,多數居民來自廣東。在如此複雜的歷史和文化影響下,早年老一代港人既聽英文歌,也愛聽粵劇,期間台灣流行的國語歌也十分受歡迎,比如台灣歌星姚蘇蓉和青山等炙手可熱,每次來港在東方歌劇 院獻唱,都是場場爆滿。

其後,香港人口增多,在本土出生的年輕一代只喜聽英文歌,粵劇及台灣國語歌開始式微。

進入70年代,本地歌手許冠傑在唱了英文歌一段頗長時間後,開始創作粵語歌,推出的第一首「鐵塔凌雲」紅遍香江。

接著,他全力創作粵語歌,又為電影創作主題曲,這些歌曲每天在廣播電台播放,奠定了粵語歌後來成為樂壇主流的基礎。期間,本地電視劇的主題曲也都是粵語歌,由歌手羅文、徐小鳳、鄭少秋等人主唱,大行其道。

溫拿於1973年成立,起初還是受過去樂壇影響,主唱英文歌;他們於1974和1975年初出道時,所唱的英文歌,橫掃樂壇,這些歌曲有「Sha La‐La‐La‐La」、「I’ll Never Dance Again」、「L-O-V-E Love」、「「I Go to Pieces」、「Love and Other Pieces」和「4:55」,這些歌曲有些是自行創作,有些是翻唱,但每一首都成為當時的經典。

不過,隨著粵語歌的崛起,溫拿其後也開始轉唱粵語歌,並主唱電影主題曲,比如他們於1975年為電影「大家樂」主唱的多首歌曲,大受歡迎。

也是在這個時候,紅極一時的溫拿開始走向電影圈。

1983年,香港紅磡體育館落成,溫拿於同年9月進駐開唱,成為首支在紅館舉行個唱的香港樂隊。在接下來的歲月,溫拿每隔一段時間就在紅館演唱,每次都是那麼受歡迎。

溫拿走紅後,樂隊成員也有一段時間各奔西東,其中譚詠麟參與拍攝不少本地電影,鍾鎮濤和陳友則前往台灣拍攝電影,其中鍾鎮濤曾與林鳳嬌、鳳飛飛、沈雁、呂秀菱等合演過。

在1997年前後,鍾鎮濤宣布破產 ,溫拿再度演出,當時外傳溫拿是要表達對鍾鎮濤的支持和關愛。自此之後,溫拿在一段頗長時間才會演出一次。

近日,溫拿再次登台,舉行「情不變,說再見」(Farewell with LOVE)告別演唱會。儘管各成員已逾70的「從心所欲」之年,但各人在台上盡情獻唱,家人也陪同表演,到場支持的藝人眾多,為告別演唱會增添許多熱鬧,歌迷對此另有一番感受。

這次演唱會自8月6日起舉行,原先只有5場,由於反應熱烈,主辦方已加開兩場。

從溫拿的角度看,這是該樂隊告別成立50年的最後一次演出,但從香港粵語歌看,粵語歌已沉寂了近20年,即使今天繼續存在,也無法與70年代和80年代的輝煌時代相比,溫拿的告別演唱會,實在令人擔心這又是否粵語歌時代的結束?