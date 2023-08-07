我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

拜登簽署美台21世紀貿易倡議首批協定實施法

香港最長壽組合「溫拿五虎」紅館演唱會 告別老粉

中央社／台北7日電
「溫拿樂隊」在香港舉行「溫拿情不變說再見演唱會」告別演唱會。（取材自微博）
「溫拿樂隊」在香港舉行「溫拿情不變說再見演唱會」告別演唱會。（取材自微博）

港媒報導，成立近50年的香港知名樂團「溫拿樂隊」昨晚在香港舉行「溫拿情不變說再見演唱會」告別演唱會，被稱為「溫拿五虎」、平均年 齡已72歲的5名成員一同登台，向觀眾告別。

不過，「溫拿五虎」成員也表示，除了昨晚在香港的告別演唱會外，5人也計劃前澳門、星馬及中國大灣區巡迴舉行告別演唱會。

香港01報導，「溫拿五虎」成員譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友、葉智強昨晚一同現身香港紅磡體育館，以合唱及獨唱交替方式，演唱當年出品的專輯歌曲，並不時穿插個人感言，氣氛溫馨，吸引不少中壯年以上歌迷到場。

根據報導，鍾鎮濤還帶著自己19歲的女兒鍾懿一同登台，並讓鍾懿獨唱展現歌喉。而陳友更帶著兒子、孫子和孫女同台，形成二代、三代同台的有趣畫面。而「溫拿五虎」成員如今的平均年齡，已有72歲。

報導指出，成立於1973年底的「溫拿樂隊」，是香港第1個在紅館登台的樂團，而昨晚也是他們成立以來第9度在紅館登台演唱。在充滿溫韾的氣氛中，5人以「千載不變」作為演唱會結尾，並一同搭肩向觀眾鞠躬致謝，獲得熱烈掌聲。

針對告別演唱會的行程，根據報導，成員均表示將巡迴舉行告別演唱會。譚詠麟並表示，下一場應會在澳門登台，之後計劃前往馬來西亞、新加坡及中國大灣區舉行。

香港 澳門 灣區

上一則

李小龍舊愛驚傳已去世 昔各自劈腿不倫 床笫細節大曝光

下一則

「奧本海默」票房衝破5億美元 創二戰題材影片紀錄

延伸閱讀

華語樂壇最長壽「溫拿樂隊」 8月辦完紅館演唱會解散

華語樂壇最長壽「溫拿樂隊」 8月辦完紅館演唱會解散
路透：瑞信本周起將裁減八成香港員工

路透：瑞信本周起將裁減八成香港員工
香港屯門傳隨機殺人 男天橋濺血 頭傷10公分

香港屯門傳隨機殺人 男天橋濺血 頭傷10公分
林憶蓮名曲「至少還有你」作曲人陳匡榮離世 香港眾星哀悼

林憶蓮名曲「至少還有你」作曲人陳匡榮離世 香港眾星哀悼

熱門新聞

李玟與媽媽及兩位姊姊（右二為李思林）。(圖：取材自微博)

李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」

2023-08-06 02:10
大陸知名歌手韓紅由旁人攙扶，面容憔悴進場。(取材自微博)

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

2023-07-31 21:33
席琳狄翁由於罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，不得不暫停演唱。（路透資料照片）

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

2023-08-03 23:55
導演王晶(左三)領著眾演員亮相。(取材自微博)

截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…

2023-08-06 08:00
湯姆克魯斯聽聞舊愛離婚，馬上想要復合？（歐新社）

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

2023-08-04 10:10
「捍衛任務4」由基努李維回歸主演。(MyVideo提供)

甄子丹太強…基努李維與他對打後要求改戲

2023-08-01 11:24

超人氣

更多 >
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜
李玟被爆生前遭Bruce趕出家門 二姊李思林受不了這樣說…

李玟被爆生前遭Bruce趕出家門 二姊李思林受不了這樣說…
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看