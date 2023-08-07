香港最長壽組合「溫拿五虎」紅館演唱會 告別老粉

「溫拿樂隊」在香港舉行「溫拿情不變說再見演唱會」告別演唱會。（取材自微博）

港媒報導，成立近50年的香港 知名樂團「溫拿樂隊」昨晚在香港舉行「溫拿情不變說再見演唱會」告別演唱會，被稱為「溫拿五虎」、平均年 齡已72歲的5名成員一同登台，向觀眾告別。

不過，「溫拿五虎」成員也表示，除了昨晚在香港的告別演唱會外，5人也計劃前澳門 、星馬及中國大灣區 巡迴舉行告別演唱會。

香港01報導，「溫拿五虎」成員譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友、葉智強昨晚一同現身香港紅磡體育館，以合唱及獨唱交替方式，演唱當年出品的專輯歌曲，並不時穿插個人感言，氣氛溫馨，吸引不少中壯年以上歌迷到場。

根據報導，鍾鎮濤還帶著自己19歲的女兒鍾懿一同登台，並讓鍾懿獨唱展現歌喉。而陳友更帶著兒子、孫子和孫女同台，形成二代、三代同台的有趣畫面。而「溫拿五虎」成員如今的平均年齡，已有72歲。

報導指出，成立於1973年底的「溫拿樂隊」，是香港第1個在紅館登台的樂團，而昨晚也是他們成立以來第9度在紅館登台演唱。在充滿溫韾的氣氛中，5人以「千載不變」作為演唱會結尾，並一同搭肩向觀眾鞠躬致謝，獲得熱烈掌聲。

針對告別演唱會的行程，根據報導，成員均表示將巡迴舉行告別演唱會。譚詠麟並表示，下一場應會在澳門登台，之後計劃前往馬來西亞、新加坡及中國大灣區舉行。