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TFBOYS慶祝10周年蛋糕塌了 網驚：3人要解散了？

娛樂新聞組／綜合報導
蛋糕倒塌意外讓三人手忙腳亂。(取材自微博)
蛋糕倒塌意外讓三人手忙腳亂。(取材自微博)

TFBOYS十周年演唱會6日在西安登場，大批粉絲入場時一度出現混亂情況，幸未釀成意外。當晚包括徐崢和陶虹夫婦、張大大、賈樟柯等人都到現場，不過，在切蛋糕環節中，意外發生蛋糕倒塌事件，有粉絲調侃是不祥預兆，意味著組合要解散了。但也有人感謝這個小插曲，才能看到三人開心笑容。

王俊凱、王源、易烊千璽組成的TFBOYS，是許多00後的回憶，演唱會開始，他們以出道代表作「青春修煉手冊」開場，瞬間讓粉絲跌入時光隧道，當晚的熱搜榜也全部被TFBOYS承包了。

值得一提的是，演唱會現場，有網友拍到王俊凱、王源、易烊千璽的父母也現身觀眾席，他們坐在一起觀看孩子們演出，畫面溫馨有愛，網友感嘆「真的是一家人」。

幾首歌之後，三人也分別表達對粉絲的感謝，隊長王俊凱首先感謝粉絲多年以來的理解和支持；王源表示，自己最為感謝的不僅是十年的時光，還有一路陪伴的粉絲們；易烊千璽則直接表達了自己的喜悅，表示在看到粉絲的那一刻就特別特別開心。

不過，這場演唱會也遭不少人吐槽，有人說，三人在舞台上互動太少，尤其是演唱會上還請央視的藍羽擔任主持人，像出席晚會一樣，沒有演唱會的感覺。還有人說，三人似乎沒有什麼笑容，回答問題都很官方。

最讓人意外的是，在後面的切蛋糕環節，蛋糕推上來後還沒開始切，就已經倒了。有人調侃，蛋糕塌了，意味著組合馬上就要解散了。

不過也有粉絲十分感謝這個蛋糕倒塌意外，讓三人開心說起悄悄話，釋放最真實的一面。

TFBOYS再度合體讓粉絲沸騰了。(取材自微博)
TFBOYS再度合體讓粉絲沸騰了。(取材自微博)

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