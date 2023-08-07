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李玟遭老公趕出家門？ 二姊：不回應八卦

記者許晉榮／綜合報導
李思林(右)跟妹妹李玟姊妹情深。(取材自微博)
李思林(右)跟妹妹李玟姊妹情深。(取材自微博)

天后李玟日前羽化成仙，老公Bruce（樂裕民）淪為千夫所指的腥夫，不過他日前接受香港媒體採訪，卻自清：「我跟李玟的死100%無關」，被問到和李玟婚姻狀況，則坦言「沒有一段關係是100%完美」。

媒體報導，有知情人士直指李玟與Bruce鬧分居時，「Bruce竟隨便把CoCo的行李收拾好，就強逼她搬出去，簡直欺人太甚」，語帶不解地說：「這是一個愛妻的人會有的表現嗎？」

其實李玟原先所住之處，是她與Bruce婚後共有財產，但知情人士爆料，Bruce原只打算讓李玟在四季酒店的服務式公寓住三個月，「他一天到晚跟CoCo抱怨那裡太貴，叫她快點搬走。」最後是在李玟堅持下，才願意支付後續租金，語氣忿忿不平說：「一個出軌、做那麼多壞事的人，應該是他要搬走才對吧。」

對此求證李玟二姊李思林，她似不想再隨之起舞，僅回覆記者：「這種八卦我是不會回應的，請大家高抬貴手，讓我們好好的回歸正常生活。」

另外，有網友目擊到李玟的兩位姊姊帶著媽媽出現在香港一間商場，兩位姊姊牽著高齡86歲的媽媽，而李玟的媽媽拄著拐杖慢慢走著，三人看起來都有些憔悴。而這也是李玟離世後媽媽首露面，網友看到照片則嘆「母女四個變三個了」，也認為「出来散散心也是好事」、「希望老人家健健康康」。

李玟老公Bruce被爆趕李玟出門。(取材自微博)
李玟老公Bruce被爆趕李玟出門。(取材自微博)

李玟 香港 租金

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