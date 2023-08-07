我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷知名麥克餐館酒吧「遲1天繳租」被逼遷 市長幫說話

未來一年投資怎布局？投資人押注美長債、看空股市

「孤注一擲」破紀錄 擠下好萊塢巨星

娛樂新聞組／綜合報導
「孤注一擲」講的是真實詐騙案例。（取材自微博）
「孤注一擲」講的是真實詐騙案例。（取材自微博）

由張藝興、金晨、詠梅、王傳君、王大陸等人主演的新片「孤注一擲」成為暑假檔大黑馬，上映第一天票房就破4.5億人民幣（約6277萬美元），擠下由傑森史塔森、票房男星吳京主演、上映三天的「巨齒鯊2」（Meg 2: The Trench）。

「孤注一擲」取材自全國上萬起真實詐騙案例，張藝興飾演的程序員潘生、金晨飾演的模特安娜，被高薪誘騙至境外詐騙窩點，經歷了慘絕人寰的虐待。

張藝興為了演好潘生這個角色，提前跟網絡安全顧問等技術人員溝通，並表示導演給他了1.15T素材的硬盤，「裡面有很多真實紀錄片，受害者的案例，把它全部看完了以後，這個本子也很扎實，我覺得這個人物的鏈接我找到了，支撐找到了。再加上導演明確的方向，以及所有演員老師們在現場的幫助，能夠讓我把角色能夠站住。」

王大陸在片中飾演的富二代人生順遂，卻因為上了詐騙集團的當，掏光家產，還去騙家人的錢幫他補錢坑，最後拖垮家人走投無路，搭上時事，很有警世意味，影片還沒上檔在抖音就已造成討論熱潮。

電影特別在全國反欺詐宣傳日當天發佈這支預告，通過揭秘騙子的千層套路，提醒觀眾小心踩坑，不要上當。

對於影片的結尾，很多觀眾詢問是否有第二部，導演申奧回應如此設計結尾是為了表示網絡詐騙沒辦法根治，「沒有辦法端了一個詐騙團夥，其他團夥就跟著一起倒下了，還會有千千萬萬個團夥像病毒一樣滋生，不停地站出來，還是要靠我們自身提高警惕，需要我們每一個人自律。」

同時導演還表示很多電影中很多破案的細節沒有呈現，「雖然我們拿到很多一手資料，但是也有提醒說不要把這些全面地還原在辦案的過程當中，因為這樣的話犯罪分子知道我們怎麼破案，所以繞過了很多細節。」

有網友調侃到「我不是藥神」裡王傳君被徐崢救了結果現在出來騙人。對此王傳君回應道：「我覺得這種聯動特別有生命力，而且能讓大家有更多熱情。早知道你就該死，你怎麼又去騙人了，這種聯動挺好的。」

被問到有沒有想對徐崢說的話時，王傳君表示：「徐老師，我感謝你，但是我希望『孤注一擲』肯定不會辜負你的。」

金晨則表示自己在電影中最害怕的角色是王傳君，「跟孫楊老師的戲，他是壞中帶著溫柔，王傳君老師是陰中帶著壞。」

詐騙集團 孫楊 抖音

上一則

南宮珉浪漫公主抱 首搭安恩真默契足

下一則

老公NONO爆性騷 老婆朱海君嗨唱「你嘛就要忍耐」

延伸閱讀

上班吃大餐 她當好萊塢居家護理師 月入近3000元

上班吃大餐 她當好萊塢居家護理師 月入近3000元
好萊塢流浪漢

好萊塢流浪漢
TFBOYS十周年蛋糕突倒塌 網驚：3人要解散了…

TFBOYS十周年蛋糕突倒塌 網驚：3人要解散了…
「芭比」全球票房衝破10億美元 創女性導演影史紀錄

「芭比」全球票房衝破10億美元 創女性導演影史紀錄

熱門新聞

大陸知名歌手韓紅由旁人攙扶，面容憔悴進場。(取材自微博)

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

2023-07-31 21:33
李玟與媽媽及兩位姊姊（右二為李思林）。(圖：取材自微博)

李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」

2023-08-06 02:10
席琳狄翁由於罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，不得不暫停演唱。（路透資料照片）

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

2023-08-03 23:55
湯姆克魯斯聽聞舊愛離婚，馬上想要復合？（歐新社）

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

2023-08-04 10:10
「捍衛任務4」由基努李維回歸主演。(MyVideo提供)

甄子丹太強…基努李維與他對打後要求改戲

2023-08-01 11:24
(噓！新聞)

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

2023-08-01 01:30

超人氣

更多 >
加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門
截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…

截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…
紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租
WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見
美國債信被降級 原因在自毀長城

美國債信被降級 原因在自毀長城