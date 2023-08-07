「孤注一擲」破紀錄 擠下好萊塢巨星

「孤注一擲」講的是真實詐騙案例。（取材自微博）

由張藝興、金晨、詠梅、王傳君、王大陸等人主演的新片「孤注一擲」成為暑假檔大黑馬，上映第一天票房就破4.5億人民幣（約6277萬美元），擠下由傑森史塔森、票房男星吳京主演、上映三天的「巨齒鯊2」（Meg 2: The Trench）。

「孤注一擲」取材自全國上萬起真實詐騙案例，張藝興飾演的程序員潘生、金晨飾演的模特安娜，被高薪誘騙至境外詐騙窩點，經歷了慘絕人寰的虐待。

張藝興為了演好潘生這個角色，提前跟網絡安全顧問等技術人員溝通，並表示導演給他了1.15T素材的硬盤，「裡面有很多真實紀錄片，受害者的案例，把它全部看完了以後，這個本子也很扎實，我覺得這個人物的鏈接我找到了，支撐找到了。再加上導演明確的方向，以及所有演員老師們在現場的幫助，能夠讓我把角色能夠站住。」

王大陸在片中飾演的富二代人生順遂，卻因為上了詐騙集團 的當，掏光家產，還去騙家人的錢幫他補錢坑，最後拖垮家人走投無路，搭上時事，很有警世意味，影片還沒上檔在抖音 就已造成討論熱潮。

電影特別在全國反欺詐宣傳日當天發佈這支預告，通過揭秘騙子的千層套路，提醒觀眾小心踩坑，不要上當。

對於影片的結尾，很多觀眾詢問是否有第二部，導演申奧回應如此設計結尾是為了表示網絡詐騙沒辦法根治，「沒有辦法端了一個詐騙團夥，其他團夥就跟著一起倒下了，還會有千千萬萬個團夥像病毒一樣滋生，不停地站出來，還是要靠我們自身提高警惕，需要我們每一個人自律。」

同時導演還表示很多電影中很多破案的細節沒有呈現，「雖然我們拿到很多一手資料，但是也有提醒說不要把這些全面地還原在辦案的過程當中，因為這樣的話犯罪分子知道我們怎麼破案，所以繞過了很多細節。」

有網友調侃到「我不是藥神」裡王傳君被徐崢救了結果現在出來騙人。對此王傳君回應道：「我覺得這種聯動特別有生命力，而且能讓大家有更多熱情。早知道你就該死，你怎麼又去騙人了，這種聯動挺好的。」

被問到有沒有想對徐崢說的話時，王傳君表示：「徐老師，我感謝你，但是我希望『孤注一擲』肯定不會辜負你的。」

金晨則表示自己在電影中最害怕的角色是王傳君，「跟孫楊 老師的戲，他是壞中帶著溫柔，王傳君老師是陰中帶著壞。」