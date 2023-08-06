我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲演唱會搶二手票陷阱多 華粉上當

高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營露營「水深火熱」

郭京飛當老師 攜手王源「追光」

娛樂新聞組／綜合報導
郭京飛在劇中飾演的老師，有著一段不為人知的過去。（取材自微博）
郭京飛在劇中飾演的老師，有著一段不為人知的過去。（取材自微博）

青春勵志劇「追光的日子」近日播出，劇集講述重回教師崗位的郝楠（郭京飛飾）和一群性格迥異的學生逆襲重啟、攜手追夢的熱血故事。郭京飛出演的「不羈」老師郝楠碰上了「硬茬」學生，笑淚交織。

新快報報導，「追光的日子」以高考為背景，透過探討青少年教育、教師職業發展、師生關係、志願填報、原生家庭教育等多個熱點話題，折射出現實社會的人生百態。

劇中，郝楠曾是一名優秀的老師，卻因一次意外放棄教職。在經歷人生低谷後，他重回教育崗位，擔任青雲中學高三14班的班主任，遇見了一群「硬茬」學生，一段笑淚交織的故事就此上演。上課第一天，郝楠就被學生來了個下馬威，落得滿身粉筆灰。但在和學生「相愛相殺」的過程中，他逐漸走進學生內心深處。

據報導，在郭京飛看來，郝楠是位很特別的多面的老師，身上有一股野勁兒。「在郝楠心裡，分數和成績並不是唯一的標準，他關注學生的愛好，尊重他們的夢想和追求，並引導他們找到自己的興趣和特長。」郭京飛說，郝楠看似「不羈」的背後，也有何不為人知的過去。

劇中還描繪了高中生的青春群像。因高考落榜的複讀生任真（任敏飾），因哥哥去世而負疚休學的高遠（王源飾），獨自照顧姥姥的班長趙曉曉，性格張揚的「混世魔王」王放……高三14班的同學們，在郝楠的陪伴和指導下解開心結，重燃希望，勇敢追尋自己的夢想。

據了解，主創團隊通過走訪院校和家庭，打磨出了充滿煙火氣的角色和故事，將奮戰高考的真實歷程搬上熒幕的同時，聚焦青少年教育等熱點話題。總製片人李崢表示，「我一直想做一部真正意義上的『人生劇』。這部劇裡的同學情誼、師生情誼、職場關係、家庭關係，就像中國社會的一個小縮影。」

教育 高考

上一則

泰勒絲演唱會送暖 擁抱已故球星布萊恩6歲女

下一則

李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」

延伸閱讀

場館防爆牆帶刺阻翻越 網酸TFBOYS監獄開唱？

場館防爆牆帶刺阻翻越 網酸TFBOYS監獄開唱？
人氣男團演唱會圍鋼板裝尖刺 粉絲：我們不是喪屍

人氣男團演唱會圍鋼板裝尖刺 粉絲：我們不是喪屍
TFBOYS「十年之約」到期 200萬粉絲想看「好像在做夢」

TFBOYS「十年之約」到期 200萬粉絲想看「好像在做夢」
TFBOYS十周年演唱會官宣… 粉驚呼「像做夢」 黃牛票價飆上5位數

TFBOYS十周年演唱會官宣… 粉驚呼「像做夢」 黃牛票價飆上5位數

熱門新聞

大陸知名歌手韓紅由旁人攙扶，面容憔悴進場。(取材自微博)

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

2023-07-31 21:33
席琳狄翁由於罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，不得不暫停演唱。（路透資料照片）

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

2023-08-03 23:55
楊紫瓊（右）和尚陶德的新婚喜床，布置的很浪漫。圖／摘自IG

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

2023-07-29 12:54
「捍衛任務4」由基努李維回歸主演。(MyVideo提供)

甄子丹太強…基努李維與他對打後要求改戲

2023-08-01 11:24
湯姆克魯斯聽聞舊愛離婚，馬上想要復合？（歐新社）

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

2023-08-04 10:10
(噓！新聞)

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

2023-08-01 01:30

超人氣

更多 >
企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停
華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」
無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎
6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁
涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍