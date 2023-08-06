郭京飛當老師 攜手王源「追光」

郭京飛在劇中飾演的老師，有著一段不為人知的過去。（取材自微博）

青春勵志劇「追光的日子」近日播出，劇集講述重回教師崗位的郝楠（郭京飛飾）和一群性格迥異的學生逆襲重啟、攜手追夢的熱血故事。郭京飛出演的「不羈」老師郝楠碰上了「硬茬」學生，笑淚交織。

新快報報導，「追光的日子」以高考 為背景，透過探討青少年教育 、教師職業發展、師生關係、志願填報、原生家庭教育等多個熱點話題，折射出現實社會的人生百態。

劇中，郝楠曾是一名優秀的老師，卻因一次意外放棄教職。在經歷人生低谷後，他重回教育崗位，擔任青雲中學高三14班的班主任，遇見了一群「硬茬」學生，一段笑淚交織的故事就此上演。上課第一天，郝楠就被學生來了個下馬威，落得滿身粉筆灰。但在和學生「相愛相殺」的過程中，他逐漸走進學生內心深處。

據報導，在郭京飛看來，郝楠是位很特別的多面的老師，身上有一股野勁兒。「在郝楠心裡，分數和成績並不是唯一的標準，他關注學生的愛好，尊重他們的夢想和追求，並引導他們找到自己的興趣和特長。」郭京飛說，郝楠看似「不羈」的背後，也有何不為人知的過去。

劇中還描繪了高中生的青春群像。因高考落榜的複讀生任真（任敏飾），因哥哥去世而負疚休學的高遠（王源飾），獨自照顧姥姥的班長趙曉曉，性格張揚的「混世魔王」王放……高三14班的同學們，在郝楠的陪伴和指導下解開心結，重燃希望，勇敢追尋自己的夢想。

據了解，主創團隊通過走訪院校和家庭，打磨出了充滿煙火氣的角色和故事，將奮戰高考的真實歷程搬上熒幕的同時，聚焦青少年教育等熱點話題。總製片人李崢表示，「我一直想做一部真正意義上的『人生劇』。這部劇裡的同學情誼、師生情誼、職場關係、家庭關係，就像中國社會的一個小縮影。」